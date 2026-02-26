Zacharovová označila představitele Evropské unie za kolektiv šílených lidí

Autor:
  18:23
Evropská unie se stala „kolektivem šílenců“ neschopných střízlivě posoudit realitu. Takto komentovala mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová výzvu šéfky unijní diplomacie Kaji Kallasové, aby Rusko v rámci budoucí mírové dohody s Ukrajinou snížilo počet svých ozbrojených sil.
Ne, tato otázka se Mariji Zacharovové moc nelíbila.

Ne, tato otázka se Mariji Zacharovové moc nelíbila. | foto: Profimedia.cz

Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová (20. listopadu 2025)
Rusko si na Rudém náměstí v Moskvě připomíná vojenskou přehlídkou konec Velké...
Rusko si na Rudém náměstí v Moskvě připomíná vojenskou přehlídkou konec Velké...
Ruští vojáci během bojů na Ukrajině (22. května 2025)
5 fotografií

Kallasová na nutnost zmenšení ruské armády upozornila již několikrát. V souvislosti s mírovými rozhovory uvedla, že EU je přesvědčená, že Rusko nevyjednává vážně, a zároveň má pochybnosti o tom, že Trumpova administrativa zastupuje zájmy Evropy a Ukrajiny.

Z tohoto důvodu začal podle ní Brusel pracovat na „udržitelném mírovém plánu“, který by mohl Moskvu donutit ke spolupráci. Jedním z vícero bodů je právě omezení velikosti ruských ozbrojených sil po ukončení konfliktu.

Výdaje na obranu nezvýšíme, řekl Babiš. Válku na Ukrajině nemá za prioritu

„Člověk má pocit, že máme skutečně co do činění se skupinou šílenců,“ poznamenala podle agentury TASS Zacharovová. „Kallasová mluví naprosté nesmysly. Neodpovídá to nejen jejím představám o tomto světě, ale vůbec to neodpovídá tomu, co by viděla, kdyby se podívala z okna,“ dodala.

Zacharovová navrhla, aby se Kallasová „podívala na mapu Ruské federace a zeptala se sama sebe, jak může donutit Rusko ke snížení počtu vojáků na ruském území“.

„Ne na estonském území, ne na území EU, ale na ruském území. A mimo jiné aby zvážila délku hranic, které Rusko sdílí s členskými státy EU a s dalšími zeměmi, ke kterým EU nemá žádné spojení. A tyto země, například v asijském regionu, nemají žádné takové narážky, požadavky ani fantazie,“ uvedla mluvčí ruského ministerstva zahraničí.

