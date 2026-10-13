Katie Zachariová, kterou prezident Donald Trump jmenoval do funkce tiskové mluvčí jako nástupkyni Karoline Leavittové, předstoupila před zástupce médií v brífinkové místnosti Jamese Bradyho teprve druhý den ve svém novém úřadě. Úvod tiskové konference věnovala především pochvalným výrokům na adresu prezidenta. Následná část vyhrazená dotazům novinářů však nabrala rychlý a rozpačitý spád.
|
Bílý dům má novou mluvčí. Stala se jí Katie Zachariaová
Po rozpačitém a zjevně nervózním úvodu přišel dotaz známého reportéra Petera Doocyho ze stanice Fox News ohledně možného zastavení sdílení zpravodajských informací s Ukrajinou. Mluvčí na něj však nedokázala věcně odpovědět a reagovala pouze tím, že se k věci ještě vrátí.
Krátce nato sice potvrdila personální změnu, když uvedla, že prezident vyzval k rezignaci velvyslankyni v Řecku Kimberly Guilfoyleovou. Vzápětí ji však vyvedla z míry otázka, jak hodlá časově náročnou funkci skloubit s péčí o čtyři děti.
Při odpovědi se Zachariová nechtěně přeřekla, když svého manžela označila za prezidenta: „Takže můj prezident, promiňte, můj manžel, je venku,“ prohlásila, což vzbudilo pobavení a smích v celém tiskovém sále. Situaci se pokusila zachránit dalším vyzdvihováním rodinné politiky Bílého domu a samotného Trumpa označila jako prezidenta, který dává šanci ženám i přes rodinné starosti. Následně však brífink náhle ukončila s odůvodněním, že prezident již míří k vrtulníku Marine One k odletu na Aljašku, jakkoli byl plánovaný odlet na programu až za několik hodin.
|
Trump rekordně vydělává. Na úřadu se obohacuje, míní většina Američanů
Její debut vyvolal rozpačité reakce i uvnitř samotného vládního tábora. Jeden z bývalých představitelů Trumpovy administrativy, který má stále blízko k lidem ve vládním aparátu, napsal deníku The Independent zprávu, v níž debut Zachariové označil za „naprostou pohromu“ poté, co ji už dříve popsal jako „výběr pro smích“, který na svém místě pravděpodobně „nevydrží ani půl roku“.
Podobně na to nahlíží i jeden ze současných představitelů administrativy, který pro stanici MS NOW uvedl, že Zachariová „vykročila špatnou nohou“ a musí se „hodně rychle zlepšit“, jinak riskuje, že o práci přijde ještě rychleji než držitel jedenáctidenního rekordu, někdejší Trumpův šéf komunikace a manažer hedgeových fondů Anthony Scaramucci.