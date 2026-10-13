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Rozpaky a přeřeky nové mluvčí Bílého domu. A už se spekuluje, kdy skončí

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  18:53
Nová tisková mluvčí Bílého domu Katie Zachariaová pořádá svou první tiskovou...

Nová tisková mluvčí Bílého domu Katie Zachariaová pořádá svou první tiskovou konferenci v Bílém domě ve Washingtonu D.C. (13. října 2026) | foto: AP

Nová mluvčí Bílého domu Katie Zachariaová. (14. prosince 2025)
Nová tisková mluvčí Bílého domu Katie Zachariaová pořádá svou první tiskovou...
Dosud poslední mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová (5. února 2025)
Nová tisková mluvčí Bílého domu Katie Zachariaová pořádá svou první tiskovou...
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Premiéra nové tiskové mluvčí Bílého domu Katie Zachariové skončila po pouhých čtrnácti minutách. Její první oficiální vystoupení před novináři provázely nejistota, vyhýbavé odpovědi i nechtěné přeřeknutí, které vyvolalo v sále smích a v kuloárech administrativy varovnou kritiku.

Katie Zachariová, kterou prezident Donald Trump jmenoval do funkce tiskové mluvčí jako nástupkyni Karoline Leavittové, předstoupila před zástupce médií v brífinkové místnosti Jamese Bradyho teprve druhý den ve svém novém úřadě. Úvod tiskové konference věnovala především pochvalným výrokům na adresu prezidenta. Následná část vyhrazená dotazům novinářů však nabrala rychlý a rozpačitý spád.

Bílý dům má novou mluvčí. Stala se jí Katie Zachariaová

Po rozpačitém a zjevně nervózním úvodu přišel dotaz známého reportéra Petera Doocyho ze stanice Fox News ohledně možného zastavení sdílení zpravodajských informací s Ukrajinou. Mluvčí na něj však nedokázala věcně odpovědět a reagovala pouze tím, že se k věci ještě vrátí.

Krátce nato sice potvrdila personální změnu, když uvedla, že prezident vyzval k rezignaci velvyslankyni v Řecku Kimberly Guilfoyleovou. Vzápětí ji však vyvedla z míry otázka, jak hodlá časově náročnou funkci skloubit s péčí o čtyři děti.

Při odpovědi se Zachariová nechtěně přeřekla, když svého manžela označila za prezidenta: „Takže můj prezident, promiňte, můj manžel, je venku,“ prohlásila, což vzbudilo pobavení a smích v celém tiskovém sále. Situaci se pokusila zachránit dalším vyzdvihováním rodinné politiky Bílého domu a samotného Trumpa označila jako prezidenta, který dává šanci ženám i přes rodinné starosti. Následně však brífink náhle ukončila s odůvodněním, že prezident již míří k vrtulníku Marine One k odletu na Aljašku, jakkoli byl plánovaný odlet na programu až za několik hodin.

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Její debut vyvolal rozpačité reakce i uvnitř samotného vládního tábora. Jeden z bývalých představitelů Trumpovy administrativy, který má stále blízko k lidem ve vládním aparátu, napsal deníku The Independent zprávu, v níž debut Zachariové označil za „naprostou pohromu“ poté, co ji už dříve popsal jako „výběr pro smích“, který na svém místě pravděpodobně „nevydrží ani půl roku“.

Podobně na to nahlíží i jeden ze současných představitelů administrativy, který pro stanici MS NOW uvedl, že Zachariová „vykročila špatnou nohou“ a musí se „hodně rychle zlepšit“, jinak riskuje, že o práci přijde ještě rychleji než držitel jedenáctidenního rekordu, někdejší Trumpův šéf komunikace a manažer hedgeových fondů Anthony Scaramucci.

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