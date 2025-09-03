Vojáci přicházejí, Rudé slunce... Ruští žáci nově mají poslouchat vlastenecké písně

Prvního září začal školní rok i pro ruské děti. V hodinách hudební výchovy mnohé z nich nemine poslech vybraných 37 vlasteneckých písní. Zařadit je do výuky doporučilo učitelům ruské ministerstvo školství. Na seznamu nechybí slavná ruská píseň zvaná Den vítězství od skladatele Davida Tuchmanova či „nejvlastenečtější“ umělec současnosti Šaman.
Seznam písní s doporučením k poslechu na hodinách hudební výchovy rozeslalo ruské ministerstvo školství dle svého stanoviska minulý týden do regionů po celé zemi. Songy, které vybrala porota složená z ruských kulturních osobností, včetně dirigenta Valerije Gergijeva a operního pěvce Ildara Abdrazakova, mají mezi žáky podporovat „patriotismus a duchovní a morální hodnoty“.

Celý seznam dle portálu The Moscow Times obsahuje 17 písní s vojenskou tématikou a dalších 20 s takzvaným duchem patriotismu. Mezi songy nechybí „Vojáci přicházejí“, „Rudé slunce“, již zmiňovaný „Den vítězství“ nebo také „Moje Rusko“. Tuto píseň zpívá interpret známý pod jménem Šaman.

Zpěvák Kremlu Šaman vystoupí v KLDR. Kim básnil o nekonečné moci

Právě Šamana považují dle Ruského centra pro výzkum veřejného mínění ruští obyvatelé za „nejvlastenečtějšího“ umělce současnosti. Zpěvák, jehož vlastní jméno je Jaroslav Dronov, se stal zásadní postavou ruské hudební scény nedlouho po invazi na Ukrajinu v roce 2022.

Ve svých textech zpívá o vlastenectví i ruské krvi. Je oblíbencem Kremlu. Nedávno vystoupil i v Severní Koreji, a to v rámci oslav 80 let od konce druhé světové války a tím pádem i japonské okupace Korejského poloostrova. Jeho koncerty v Rusku lákají i některé Čechy.

Nebojte se padnout ve válce, učí ruské děti. Ty by radši sexuální výchovu

Dalším favoritem obyvatel i Kremlu je Oleg Gazmanov, který nedávno vystupoval na moskevském Rudém náměstí. Také jeho tvorba se objevuje na seznamu doporučených skladeb pro hodiny hudební výchovy. Nechybí na něm ani poslanec Státní dumy a zároveň zpěvák Denis Majdanov. Ten v minulosti v jedné ze svých písní hrozil USA úderem mezikontinentální balistickou raketou.

List doporučených písní podle odborníků zapadá do snahy ruských úřadů rozšířit ve školách duch vlastenecké výchovy. Kritici namítají, že jde o „násilnou“ indoktrinaci dětí.

Prvního září začal školní rok i pro ruské děti. V hodinách hudební výchovy mnohé z nich nemine poslech vybraných 37 vlasteneckých písní. Zařadit je do výuky doporučilo učitelům ruské ministerstvo...

3. září 2025  12:09

