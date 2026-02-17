Začal rok koně. Kvůli pověře o dívkách ho v Asii provází demografická anomálie

Půldruhé miliardy obyvatel východní a jihovýchodní Asie bouřlivě oslavuje příchod nového čínského roku. Rok koně začíná 17. února 2026 a potrvá do 5. února 2027, kdy jeho vládu převezme ohnivá koza. Kůň v čínské mytologii charakterizuje nezávislost, sebejistotu, vášeň, ale také nestálost a náladovost. Kvůli pověrám o dívkách narozených v roce koně pokaždé výrazně klesá porodnost.

Ke každému znamení patří v čínském kalendáři také konkrétní prvek. Ke koni letos patří živel ohně. Kůň symbolizuje především rychlost, vášeň, dravost a sílu.

Lidé narození ve znamení koně jsou populární a přitažliví pro opačné pohlaví. Zrozenci v tomto znamení (1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 a 2014) touží po lásce, jsou inteligentní, kreativní, okouzlující a mají specifický smysl pro humor. Dokážou být ale také egoističtí a netrpěliví. Nejlepší partnery údajně naleznou v lidech narozených ve znamení ovce, tygra nebo psa, naopak si příliš nerozumí s protějšky zrozenými ve znamení krysy.

Blíží se rok Koně a Draco Malfoy se stal nečekaným maskotem čínských domovů

Téměř pravidelně však v zemích východní Asie v roce koně dochází k poklesu porodnosti. Takzvanou demografickou anomálii způsobuje všeobecné přesvědčení, že děti narozené v tomto znamení jsou velice vitální a ctižádostivé silné osobnosti. Pověrčiví lidé se tedy obávají, aby narozený potomek nebylo děvčátko, protože v dospělosti by mohla taková žena přerůst svému manželovi přes hlavu a ničit jeho ambice. Děvčata narozená v roce koně prý proto nenajdou manžela.

Oslavy začátku nového lunárního roku koně v Pekingu
Obří kostýmy zaplnily ulice filipínské Manily v úterý 17. února 2026 na...

Mezi osobnosti narozenými v roce koně nalezneme například Clinta Eastwooda, Johna Travoltu, Harrisona Forda, Jimmiho Hendrixe či Seana Conneryho. Ženy narozené v tomto znamení jsou prý velmi reprezentativní, nesmírně hrdé a velmi silné osobnosti. Patří mezi ně mimo jiné Aretha Franklinová, Barbara Streisandová, Oprah Winfreyová či Cindy Crawfordová.

Jak funguje čínský kalendář se zvířaty a elementy

Šedesátiletý kalendář je v asijských zemích používán společně s gregoriánským kalendářem. Během šedesáti let se pětkrát opakuje rok zvířete podle pořadí ve zvěrokruhu. Tento dvanáctiletý cyklus se dále kombinuje s pětiletým cyklem, kdy se střídají elementy (kov, voda, dřevo, oheň, země), a s dvouletým cyklem, kdy se střídá kladný a záporný princip jin a jang.

Počátek nového roku je pohyblivý, a nastává o prvním novu po vstupu Slunce do souhvězdí Vodnáře, mezi 21. lednem a 20. únorem gregoriánského kalendáře.

Tanečníci v kostýmech koně na oslavách začátku lunárního roku v Pekingu
Oslavy nového čínského roku v Pekingu
Tanečníci v kostýmech předvádějí lví tanec na oslavách začátku lunárního roku před taoistickým chrámem Dongyue v Pekingu. (17. února 2026)
Oslavy čínského nového roku v Manile na Filipínách
10 fotografií

Vznik nejstaršího kalendáře v lidské historii se datuje od roku 2637 či 2636 před naším letopočtem, kdy ho zavedl legendární Žlutý císař (Chuang Ti) jmenováním 12 zvířat jako svých strážců. Podle legendy stál u zrodu kalendáře Buddha, který svolal všechny živočichy, aby se s ním přišli rozloučit, než opustí Zemi. Dostavilo se jich jen 12, za odměnu jim Buddha přisoudil vládu v čase v pořadí, v jakém přišli: myš (krysa), buvol, tygr, králík (zajíc), drak, had, kůň, ovce (koza), opice, kohout (krocan), pes a vepř.

Rok ohnivého Koně se vrací po 60 letech. Jak fungují prvky v čínském horoskopu

Svátky jara (čchun-ťie) neboli nového roku jsou nejvýznamnějším svátkem roku pro Číňany, Tchajwance, Vietnamce, Singapurce, Korejce a Japonce a jsou srovnatelné s našimi Vánocemi. Tradičně se slaví v rodinném kruhu. Nástup nového roku (kuo-nien) je doprovázen několikadenní záplavou petard a ohňostrojů, které mají zahnat zlé duchy. Lidé si navzájem přejí dlouhý a šťastný život, obdarovávají se penězi a dárky zabalenými v červeném papíře. Červená je totiž barvou štěstí a života a příjemci má zajistit požehnaný rok. Nejdůležitější dny oslav připadají na poslední den starého roku a první dva dny nového, kdy mají Číňané pracovní volno.

Začal rok koně. Kvůli pověře o dívkách ho v Asii provází demografická anomálie

