Ke každému znamení patří v čínském kalendáři také konkrétní prvek. Ke koni letos patří živel ohně. Kůň symbolizuje především rychlost, vášeň, dravost a sílu.
Lidé narození ve znamení koně jsou populární a přitažliví pro opačné pohlaví. Zrozenci v tomto znamení (1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 a 2014) touží po lásce, jsou inteligentní, kreativní, okouzlující a mají specifický smysl pro humor. Dokážou být ale také egoističtí a netrpěliví. Nejlepší partnery údajně naleznou v lidech narozených ve znamení ovce, tygra nebo psa, naopak si příliš nerozumí s protějšky zrozenými ve znamení krysy.
|
Blíží se rok Koně a Draco Malfoy se stal nečekaným maskotem čínských domovů
Téměř pravidelně však v zemích východní Asie v roce koně dochází k poklesu porodnosti. Takzvanou demografickou anomálii způsobuje všeobecné přesvědčení, že děti narozené v tomto znamení jsou velice vitální a ctižádostivé silné osobnosti. Pověrčiví lidé se tedy obávají, aby narozený potomek nebylo děvčátko, protože v dospělosti by mohla taková žena přerůst svému manželovi přes hlavu a ničit jeho ambice. Děvčata narozená v roce koně prý proto nenajdou manžela.
Mezi osobnosti narozenými v roce koně nalezneme například Clinta Eastwooda, Johna Travoltu, Harrisona Forda, Jimmiho Hendrixe či Seana Conneryho. Ženy narozené v tomto znamení jsou prý velmi reprezentativní, nesmírně hrdé a velmi silné osobnosti. Patří mezi ně mimo jiné Aretha Franklinová, Barbara Streisandová, Oprah Winfreyová či Cindy Crawfordová.
Jak funguje čínský kalendář se zvířaty a elementy
Šedesátiletý kalendář je v asijských zemích používán společně s gregoriánským kalendářem. Během šedesáti let se pětkrát opakuje rok zvířete podle pořadí ve zvěrokruhu. Tento dvanáctiletý cyklus se dále kombinuje s pětiletým cyklem, kdy se střídají elementy (kov, voda, dřevo, oheň, země), a s dvouletým cyklem, kdy se střídá kladný a záporný princip jin a jang.
Počátek nového roku je pohyblivý, a nastává o prvním novu po vstupu Slunce do souhvězdí Vodnáře, mezi 21. lednem a 20. únorem gregoriánského kalendáře.
Vznik nejstaršího kalendáře v lidské historii se datuje od roku 2637 či 2636 před naším letopočtem, kdy ho zavedl legendární Žlutý císař (Chuang Ti) jmenováním 12 zvířat jako svých strážců. Podle legendy stál u zrodu kalendáře Buddha, který svolal všechny živočichy, aby se s ním přišli rozloučit, než opustí Zemi. Dostavilo se jich jen 12, za odměnu jim Buddha přisoudil vládu v čase v pořadí, v jakém přišli: myš (krysa), buvol, tygr, králík (zajíc), drak, had, kůň, ovce (koza), opice, kohout (krocan), pes a vepř.
|
Rok ohnivého Koně se vrací po 60 letech. Jak fungují prvky v čínském horoskopu
Svátky jara (čchun-ťie) neboli nového roku jsou nejvýznamnějším svátkem roku pro Číňany, Tchajwance, Vietnamce, Singapurce, Korejce a Japonce a jsou srovnatelné s našimi Vánocemi. Tradičně se slaví v rodinném kruhu. Nástup nového roku (kuo-nien) je doprovázen několikadenní záplavou petard a ohňostrojů, které mají zahnat zlé duchy. Lidé si navzájem přejí dlouhý a šťastný život, obdarovávají se penězi a dárky zabalenými v červeném papíře. Červená je totiž barvou štěstí a života a příjemci má zajistit požehnaný rok. Nejdůležitější dny oslav připadají na poslední den starého roku a první dva dny nového, kdy mají Číňané pracovní volno.