Jak se Mosadu podařilo zabít Nasralláha, který skoro nevylézal z podzemí

Bylo to 50 na 50. Nikoli, jestli se duchovního vůdce islamistického hnutí Hizballáh, přes které Írán rozložil Libanon a útočil na Izrael, podaří zlikvidovat. 50 procent byla pravděpodobnost, že agenti Mosadu z akce vyjdou živí. A v sázce nebyly jen jejich životy, ale i budoucnost Blízkého východu.
Je známo, že Hasan Nasralláh byl zabit v tajném bunkru, který se nacházel 18 metrů pod zemí na bejrútském předměstí Dahíja, když se tam sešel s dalšími lídry svého teroristického hnutí. Dne 27. září 2024 izraelské letouny shodily do oblasti Nasralláhova bunkru 82 bomb, každá prý měla aspoň tunu nálože. O den později byl muž, který z islamistického hnutí za 32 let udělal skoro regulérní armádu, potvrzen za mrtvého.
Nasralláh žil v úkrytu, často v bunkrech, směli k němu jen ti nejbližší. Možnost, jak ho odstranit, dalo zařízení, které bylo sestrojeno v roce 2022.