Podle Putinova dekretu bude možné předat do správy státních úřadů objekty, u nichž jejich vlastníci nepřijali dostatečná bezpečnostní opatření nebo je po poškození nedokážou včas obnovit. Zvláštní pravomoci dává Putin státním orgánům v době, kdy Ukrajina stupňuje své dronové útoky na ruské rafinerie či sklady internetových prodejců.
Stát bude moci převzít kontrolu nad fyzickými a finančními aktivy a formálními vlastnickými právy, pokud bude u odpovědných vlastníků shledáno selhání v povinnosti je chránit nebo pokud budou příliš pomalu objekty po jakémkoli útoku opravovat, stojí v dekretu.
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Ukrajina udeřila na druhý největší e-shop v Rusku. Ozon evakuoval 500 lidí
Týká se to energetických, průmyslových či komunikačních zařízení, dopravní a logistické infrastruktury a dalších objektů považovaných za kriticky důležité pro zajištění bezpečnosti a ekonomické stability státu a obyvatelstva.
Putin už minulý týden nařídil vládě, aby zahájila program na obnovu komerčních skladů poškozených nebo zničených ukrajinskými útoky v posledních týdnech.
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Ukrajinské drony udeřily hluboko v Rusku. Wildberries skrývají nápisy, aby nebyly terčem
Kyjev od 18. července zaútočil na nejméně dvacítku skladů patřících přednímu ruskému online prodejci Wildberries a zničil velkou část jeho skladovací kapacity. Dnes druhý největší ruský internetový prodejce Ozon oznámil, že terčem ukrajinských útoků se stala čtyři jeho logistická centra v jižním Rusku.