Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Zabavuje se. Rusko může převzít sklady ohrožené útoky, nařídil Putin

Autor: ,
  9:26
Následky ukrajinského útoku na sklad společnosti Wildberries (16. srpna 2026)

Následky ukrajinského útoku na sklad společnosti Wildberries (16. srpna 2026) | foto: Reuters

Vladimir Putin navštívil během cesty po Dálném Východě i Kurily, o něž Rusko...
Ukrajina udeřila na druhý největší e-shop v Rusku. Ozon evakuoval 500 lidí (22....
Následky ukrajinského útoku na sklad společnosti Wildberries (16. srpna 2026)
Ukrajinský útok na sklad ruského internetového prodejce Ozon. (22. srpna 2026)
80 fotografií
Ruský stát bude moci dočasně převzít pod svou správu objekty kritické infrastruktury, které jsou nedostatečně chráněny před ukrajinskými dronovými útoky a jinými hrozbami. Příslušný výnos v pondělí podepsal ruský prezident Vladimir Putin.

Podle Putinova dekretu bude možné předat do správy státních úřadů objekty, u nichž jejich vlastníci nepřijali dostatečná bezpečnostní opatření nebo je po poškození nedokážou včas obnovit. Zvláštní pravomoci dává Putin státním orgánům v době, kdy Ukrajina stupňuje své dronové útoky na ruské rafinerie či sklady internetových prodejců.

Stát bude moci převzít kontrolu nad fyzickými a finančními aktivy a formálními vlastnickými právy, pokud bude u odpovědných vlastníků shledáno selhání v povinnosti je chránit nebo pokud budou příliš pomalu objekty po jakémkoli útoku opravovat, stojí v dekretu.

Ukrajina udeřila na druhý největší e-shop v Rusku. Ozon evakuoval 500 lidí

Týká se to energetických, průmyslových či komunikačních zařízení, dopravní a logistické infrastruktury a dalších objektů považovaných za kriticky důležité pro zajištění bezpečnosti a ekonomické stability státu a obyvatelstva.

Putin už minulý týden nařídil vládě, aby zahájila program na obnovu komerčních skladů poškozených nebo zničených ukrajinskými útoky v posledních týdnech.

Ukrajinské drony udeřily hluboko v Rusku. Wildberries skrývají nápisy, aby nebyly terčem

Kyjev od 18. července zaútočil na nejméně dvacítku skladů patřících přednímu ruskému online prodejci Wildberries a zničil velkou část jeho skladovací kapacity. Dnes druhý největší ruský internetový prodejce Ozon oznámil, že terčem ukrajinských útoků se stala čtyři jeho logistická centra v jižním Rusku.

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse (11 příspěvků)

Nejčtenější

Američané spatřili hromady mrtvol a ztratili nervy. V Dachau postříleli esesáky

Snímek zachycuje popravu příslušníků SS v areálu koncentračního tábora Dachau...

Američtí vojáci přijížděli v dubnu 1945 k Dachau s vědomím, že míří ke koncentračnímu táboru. Nic je však nemohlo připravit na to, co najdou uvnitř. Tisíce mrtvých vězňů a přeživších na pokraji sil....

Vždyť u nás už to vypadá stejně. Ruští turisté ztratili zájem o cesty do KLDR

Ruská turistka v severokorejském resortu Wonsan-Kalma (1. července 2025)

I když se Moskva snaží vzhledem k vřelým vztahům s Pchjongjangem usilovně propagovat cesty do „bratrské“ KLDR, ruští turisté o ně příliš neprojevují zájem. Oficiální data ukazují na pokles meziroční...

Snímek osmnáctiletého Čecha zaujal NASA. Perseidy skládal pět nocí z tisíců fotografií

Snímek dne NASA od mladého fotografa Jakuba Kuřáka. Fotografie zachycuje roj...

Snímek zachytil na tři kamery, finální obraz vybíral z 20 tisíc fotografií. Fotografii osmnáctiletého Jakuba Kuřáka ze severních Čech, která ukazuje maximum meteorického roje Perseidy na Jizerce, teď...

Sucho odkrylo i „Titanic ze Sávy“, krajina zežloutla. Jak vypadá vyprahlá Evropa

díky nízkému stavu hladiny řeky Sávy v blízkosti města Sremska Mitrovica,...

Letošní léto je sice téměř u konce, jeho následky v podobě vyprahlé krajiny si však Evropa ponese ještě dlouho. Mnozí meteorologové navíc upozorňují, že řešení nepřinese ani potenciálně delší období...

Lijáky zatopily sklepy, padaly stromy. Ve středních Čechách napršelo 10 centimetrů

Hasiči v Moravskoslezském kraji po noční bouřce hlavně odstraňovali spadlé...

Intenzivní srážky a bouřky již v pátek odpoledne dorazily do Česka. Během noci na sobotu poté přecházely přes značnou část území. V sobotu ráno hasiči na sociální síti X uvedli, že mají za sebou 715...

„Reagan by z Trumpa zvracel.“ Premiér Ontaria hrozí USA odstřižením od surovin

Premiér kanadské provincie Ontario Doug Ford (24. srpna 2026)

Premiér kanadské provincie Ontario Doug Ford v pondělí pohrozil, že v případě zhoršení obchodního sporu mezi Kanadou a USA přeruší dodávky elektřiny a klíčových nerostných surovin do Spojených států....

25. srpna 2026  9:37

V Brně hořel byt. Evakuovali přes čtyřicet lidí, na místě i velkokapacitní sanitka

ilustrační snímek

Složky záchranného systému od ranních hodin zasahovaly u požáru bytu v Oblé ulici v brněnském Novém Lískovci. Hasiči vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu a nařídili evakuaci obyvatel panelového...

25. srpna 2026  6:41,  aktualizováno  9:30

Zabavuje se. Rusko může převzít sklady ohrožené útoky, nařídil Putin

Následky ukrajinského útoku na sklad společnosti Wildberries (16. srpna 2026)

Ruský stát bude moci dočasně převzít pod svou správu objekty kritické infrastruktury, které jsou nedostatečně chráněny před ukrajinskými dronovými útoky a jinými hrozbami. Příslušný výnos v pondělí...

25. srpna 2026  9:26

U letiště v Lipsku našli deset dní od incidentu další dron a výbušninu

Policejní pyrotechnik pracuje s robotem u ukrajinského letadla na letišti...

Vyšetřovatelé našli poblíž letiště Lipsko/Halle třetí dron, který souvisí s hybridním incidentem z počátku srpna. Kriminalisté objevili také stopy vojenské výbušniny hexogen. Podle časopisu Der...

25. srpna 2026  9:15

Muž vylezl na stožár, vyhrožuje, že skočí. Policie s ním hodiny vyjednává

Pětačtyřicetiletý muž vylezl na vysílač u Horní Břízy na Plzeňsku a vyhrožuje,...

Na stožár vysílače v Horní Bříze u Plzně vylezl v pondělí večer muž a odmítá slézt. Vyhrožuje, že skočí. Policie s ním už hodiny vyjednává.

25. srpna 2026  9:13

Po Pavlovu vetu čeká poslance opět bitva o návrh usnadňující zadlužování

Přímý přenos
Ministr zahraničí Petr Macinka, ministryně financí Alena Schillerová a premiér...

Podzimní parlamentní sezona začíná zostra. Vláda musí po vetu prezidenta Petra Pavla znovu prosazovat návrh, jehož podstatou je rozvolnění rozpočtové odpovědnosti. Když projde, usnadní zadlužování....

25. srpna 2026  5:53,  aktualizováno  9:09

Mejdan, který zaplatí naše děti. Havel varuje před rozpočtovým rozvolněním

Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel (uprostřed), šéf poslaneckého klubu TOP 09...

Před rozvolněním pravidel rozpočtové odpovědnosti, které prosazuje koalice ANO, SPD a Motoristů sobě, varuje šéf opoziční TOP 09 Matěj Ondřej Havel. „Je to jedna z největších lumpáren této vlády,“...

25. srpna 2026  8:20,  aktualizováno  9:07

Okamura odmítá návrh ministra Vojtěcha zakázat večer prodej alkoholu

Miroslav Ševčík, Radim Fiala, Tomio Okamura a Radek Koten z SPD na tiskové...

Předseda Poslanecké sněmovny a SPD Tomio Okamura řekl, že na jednání koaliční rady odmítne návrh ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha zakázat prodej alkoholu ve večerních hodinách – po deváté nebo...

25. srpna 2026  9:01

KOMENTÁŘ: StarDance, Superstar, Zrádci. Čemu naše televize říkají novinky

Premium
Moderátor a porotci SuperStar 2026

Než se divák usmýkaný letní lavinou televizních repríz začne těšit na start premiérové sezony, měl by střízlivě uvážit, co vše se dá v propagačních plánech stanic vydávat za novinku. Že ČT znovu...

25. srpna 2026

Není to vždy jen o lidech. Záchranáři resuscitovali po požáru domu dva psy

Při požáru bytu v Ratibořských Horách měli záchranáři v péči dva psy. Jednoho...

Požár domu v Ratibořských Horách likvidovali v pondělí odpoledne hasiči. Šest lidí ho opustilo ještě před příjezdem záchranářů, ti měli přesto práci. Bojovali o dva psy, které se hasičům podařilo z...

25. srpna 2026

Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu
Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu

Chystáte se v příštích týdnech či měsících rodit, nebo už máte zkušenost z posledních let? Zapojte se do dalšího ročníku oblíbené Porodnice roku a...

Zemřel zakladatel kurýrní služby Messenger David Voverka, bylo mu 58 let

Zakladatel české kurýrní služby David Voverka náhle zemřel v sobotu 8. srpna ve...

V sobotu 8. srpna náhle zemřel David Voverka, který v roce 1991 založil první pražskou kurýrní službu Messenger. Bylo mu 58 let. Kurýři Messengeru zásilky doručují v charakteristickém žluto-černém...

25. srpna 2026  8:14

U Křivoklátu najel vlak do spadlého kamení

ilustrační snímek

U Křivoklátu na Rakovnicku najel ráno vlak do spadlého kamení. Událost se obešla bez vykolejení, nikdo nebyl zraněn. Dvanáct lidí bylo evakuováno, provoz na trati mezi Berounem a Rakovníkem je v...

25. srpna 2026  7:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.