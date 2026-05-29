Horská dráha Iron Shark patří k nejvyšším atrakcím v parku Pleasure Pier. Návštěvníky vyveze do výšky zhruba 30 metrů.
Úřady potvrdily, že všech osm pasažérů tvořili teenageři na školním výletě. Záběry místních médií ukázaly hasiče, jak přistavili k vozíku s uvázlými pasažéry žebřík a postupně je po něm dostali bezpečně na zem.
Během záchranné akce zůstal zábavní park uzavřený. „Atrakci postihla technická závada, bezpečnostní systémy ale fungovaly podle očekávání,“ uvedla společnost Landry’s Inc., která park vlastní. Zároveň oznámila, že před opětovným spuštěním projde horská dráha důkladnou kontrolou.