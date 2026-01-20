Je to ubohé, vzchopte se. Podlézání lídrů Trumpovi znechutilo demokrata Newsoma

„Nemůžu snést tuhle spoluvinu. Lidé se mu podbízejí. Měl jsem přinést hromadu chráničů kolen pro všechny světové vůdce. Rozdávání korun a předávání cen, to je prostě ubohé. Doufám, že lidé chápou, jak uboze vypadají na světové scéně. Alespoň z amerického pohledu je to trapné. Je čas se vzchopit,“ apeloval v Davosu demokratický politik, který v říjnu potvrdil, že přemýšlí o kandidatuře do dalších voleb na amerického prezidenta.
Newsom reagoval mimo jiné na neustálé diplomatické vyjadřování ze strany evropských lídrů. Korunu tomu pak nasadila americká hlava státu, když dnes zveřejnila soukromou komunikaci s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem a šéfem NATO Markem Ruttem.
V soukromé zprávě Macron napsal, že nerozumí Trumpovu postupu získat pro Spojené státy Grónsko, a navrhl mu schůzku v Paříži. Právě ze soukromé konverzace mezi Macronem a Ruttem vyšel najevo tón, v jakém politici komunikují se šéfem Bílého domu.
Rutte například píše, že „využije mediální platformu v Davosu, aby vyzdvihl Trumpovu práci v Gaze a na Ukrajině“. „Zavazuji se vyhledat cestu k vyřešení Grónska,“ dodal s tím, že už se nemůže dočkat, až se s Trumpem sejde.
Macron byl o něco zdrženlivější a pouze potvrdil, že jsou s Trumpem ve shodě v otázce Sýrie. Nabídl nicméně zorganizování summitu G7 nejbohatších zemí světa, včetně pozvánky na okraj pro Dány či Rusy. „Dejme si večeři v Paříži, než se vrátíš do USA,“ dodal.
Trump mezitím pohrozil Francii zavedením 200procentního cla na francouzské víno a šampaňské. Učinil tak kvůli tomu, že se Macron podle médií nechce připojit k jeho Radě míru, kterou chce Trump zřídit a vést. Americký prezident ještě dodal, že Macron už stejně nikoho nezajímá a brzy jeho prezidentský mandát skončí.
„Trump je T-rex“
Newsom, který drasticky změnil komunikační strategii v loňském roce, ve stejném rozhovoru s novináři zároveň přirovnal Donalda Trumpa k nejobávanějšímu dravci všech dob, „králi tyranských ještěrů“, tyrannosauru rexovi.
„On je T-rex,“ prohlásil ke stylu diplomacie Donalda Trumpa Newsom s tím, že šéfovi Bílého domu by se líbilo, kdyby se mu všichni jen podřizovali. „Je čas mít zásady. Je čas stát rovně a pevně. Je čas na jednotu,“ vyzval nejvýše postavený politik v Kalifornii, který namířil kritiku i na opoziční lídryni ve Venezuele Maríu Machadovou. Ta věnovala svou Nobelovu cenu míru právě Trumpovi v naději, že ho to přiměje k podpoře návratu demokracie do její země.
„Viděl jsem to i ve Spojených státech, kde pasivní Kongres hraje na obě strany. Víte, říká jednu věc v textové zprávě nebo tweetu a jinou veřejně,“ postěžoval si Newsom.
Trump v sobotu oznámil, že od 1. února zvyšuje dovozní cla pro osm unijních států a že tato cla budou platit, dokud Spojené státy neuzavřou dohodu o koupi Grónska od Dánska. Macron v reakci oznámil, že chce požádat EU o aktivaci takzvaného nástroje proti ekonomického nátlaku (ACI), který Evropská unie dosud nikdy nepoužila. Nástroj schválený teprve před dvěma lety Bruselu umožňuje sáhnout k odvetným opatřením vůči třetím státům, které vyvíjejí na členské země ekonomický tlak.
Dodatečná desetiprocentní dovozní cla se mají vztahovat na veškeré zboží dovážené do USA ze zemí, které se postavily proti Trumpovu přání tento arktický ostrov získat - tedy z Dánska, Norska, Švédska, Francie, Německa, Británie, Nizozemska a z Finska.
Aktuálně platí od léta pro většinu exportu z EU do USA patnáctiprocentní clo. Trump pohrozil, že pokud dohoda o Grónsku nebude uzavřena do 1. června, zvýší se od tohoto data dodatečná cla pro uvedených osm zemí z deseti na 25 procent.
