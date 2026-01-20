Je to ubohé, vzchopte se. Podlézání lídrů Trumpovi znechutilo demokrata Newsoma

Autor:
  20:52
Kalifornský demokratický guvernér Gavin Newsom se na Světovém ekonomickém fóru ve švýcarském Davosu ostře opřel nejen do evropských politiků za „podbízení se Donaldu Trumpovi“ a vyzval je, aby měli „pevnou páteř“. Jejich jednání v souvislosti s konáním šéfa Bílého domu je podle prominentního demokrata „ubohé“.

„Nemůžu snést tuhle spoluvinu. Lidé se mu podbízejí. Měl jsem přinést hromadu chráničů kolen pro všechny světové vůdce. Rozdávání korun a předávání cen, to je prostě ubohé. Doufám, že lidé chápou, jak uboze vypadají na světové scéně. Alespoň z amerického pohledu je to trapné. Je čas se vzchopit,“ apeloval v Davosu demokratický politik, který v říjnu potvrdil, že přemýšlí o kandidatuře do dalších voleb na amerického prezidenta.

Kalifornský guvernér Gavin Newsom obviňuje lídry EU, že se „podvolují“
Kalifornský guvernér Gavin Newsom na Světovém ekonomickém fóru ve švýcarském Davosu (20. ledna 2026)
Kalifornský guvernér Gavin Newsom na Světovém ekonomickém fóru ve švýcarském Davosu (20. ledna 2026)
Kalifornský guvernér Gavin Newsom na Světovém ekonomickém fóru ve švýcarském Davosu (20. ledna 2026)
19 fotografií

Newsom reagoval mimo jiné na neustálé diplomatické vyjadřování ze strany evropských lídrů. Korunu tomu pak nasadila americká hlava státu, když dnes zveřejnila soukromou komunikaci s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem a šéfem NATO Markem Ruttem.

V soukromé zprávě Macron napsal, že nerozumí Trumpovu postupu získat pro Spojené státy Grónsko, a navrhl mu schůzku v Paříži. Právě ze soukromé konverzace mezi Macronem a Ruttem vyšel najevo tón, v jakém politici komunikují se šéfem Bílého domu.

Sdílíte názor, že smířlivý přístup mnohých Evropanů k Trumpovi už přesahuje míru?

Rutte například píše, že „využije mediální platformu v Davosu, aby vyzdvihl Trumpovu práci v Gaze a na Ukrajině“. „Zavazuji se vyhledat cestu k vyřešení Grónska,“ dodal s tím, že už se nemůže dočkat, až se s Trumpem sejde.

Macron byl o něco zdrženlivější a pouze potvrdil, že jsou s Trumpem ve shodě v otázce Sýrie. Nabídl nicméně zorganizování summitu G7 nejbohatších zemí světa, včetně pozvánky na okraj pro Dány či Rusy. „Dejme si večeři v Paříži, než se vrátíš do USA,“ dodal.

„Totální hloupost.“ Republikáni se bouří proti Trumpovým plánům na Grónsko

Trump mezitím pohrozil Francii zavedením 200procentního cla na francouzské víno a šampaňské. Učinil tak kvůli tomu, že se Macron podle médií nechce připojit k jeho Radě míru, kterou chce Trump zřídit a vést. Americký prezident ještě dodal, že Macron už stejně nikoho nezajímá a brzy jeho prezidentský mandát skončí.

„Trump je T-rex“

Newsom, který drasticky změnil komunikační strategii v loňském roce, ve stejném rozhovoru s novináři zároveň přirovnal Donalda Trumpa k nejobávanějšímu dravci všech dob, „králi tyranských ještěrů“, tyrannosauru rexovi.

Donald je odepsaný! Gavin MacFešák zvedá prapor zkroušených demokratů

„On je T-rex,“ prohlásil ke stylu diplomacie Donalda Trumpa Newsom s tím, že šéfovi Bílého domu by se líbilo, kdyby se mu všichni jen podřizovali. „Je čas mít zásady. Je čas stát rovně a pevně. Je čas na jednotu,“ vyzval nejvýše postavený politik v Kalifornii, který namířil kritiku i na opoziční lídryni ve Venezuele Maríu Machadovou. Ta věnovala svou Nobelovu cenu míru právě Trumpovi v naději, že ho to přiměje k podpoře návratu demokracie do její země.

„Viděl jsem to i ve Spojených státech, kde pasivní Kongres hraje na obě strany. Víte, říká jednu věc v textové zprávě nebo tweetu a jinou veřejně,“ postěžoval si Newsom.

Nejen ego? Trumpův zálusk na Grónsko motivuje i změna klimatu, kterou popírá

Trump v sobotu oznámil, že od 1. února zvyšuje dovozní cla pro osm unijních států a že tato cla budou platit, dokud Spojené státy neuzavřou dohodu o koupi Grónska od Dánska. Macron v reakci oznámil, že chce požádat EU o aktivaci takzvaného nástroje proti ekonomického nátlaku (ACI), který Evropská unie dosud nikdy nepoužila. Nástroj schválený teprve před dvěma lety Bruselu umožňuje sáhnout k odvetným opatřením vůči třetím státům, které vyvíjejí na členské země ekonomický tlak.

Dodatečná desetiprocentní dovozní cla se mají vztahovat na veškeré zboží dovážené do USA ze zemí, které se postavily proti Trumpovu přání tento arktický ostrov získat - tedy z Dánska, Norska, Švédska, Francie, Německa, Británie, Nizozemska a z Finska.

Aktuálně platí od léta pro většinu exportu z EU do USA patnáctiprocentní clo. Trump pohrozil, že pokud dohoda o Grónsku nebude uzavřena do 1. června, zvýší se od tohoto data dodatečná cla pro uvedených osm zemí z deseti na 25 procent.

18. ledna 2026
Vstoupit do diskuse (14 příspěvků)

Nejčtenější

Česko pokryla silná ledovka, komplikovala dopravu. Varování platí i pro další dny

Sledujeme online
Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...

Předpověď meteorologů se naplnila. Silná ledovka v úterý komplikovala dopravu, hlavně železniční. Kvůli námraze na trolejích a sněhové kalamitě byly zrušeny desítky spojů, jiné jedou pouze v části...

Český chlapec zemřel v lavině. Zarazil se v zábraně, v níž neměl šanci, ukazuje snímek

V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu zemřel český chlapec, kterého při...

V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu v úterý zemřel 13letý český chlapec, kterého při lyžování ve volném terénu zachytila lavina. Záchranáři hocha vyprostili a poté se ho marně snažili 45 minut...

Náraz odmrštil těla stovky metrů. „Divná“ nehoda ve Španělsku dál budí otázky

Záchranáři na místě nehody dvou vykolejených vlaků ve Španělsku (19. ledna 2026)

Španělští vyšetřovatelé pokračují v objasňování tragické srážky dvou vlaků na jihu země. Náraz byl tak silný, že některá těla byla nalezena ve vzdálenosti stovek metrů od místa srážky. Nehoda u...

Dva mrtví a šest zraněných. Střelec si na úřadu v Chřibské vyřizoval osobní spory

Střelbou poškozené auto v Chřibské na Děčínsku, kde útočník střílel na obecním...

V Chřibské na Děčínsku jsou po střelbě na obecním úřadě mezi šesti zraněnými tři civilní občané a tři policisté, řekl ministr vnitra Lubomír Metnar. Zemřel muž a střelec. Útočník měl u sebe při činu...

Policisté zastavili pojízdný vrak s platnou technickou, na autě našli 21 závad

Policisté zastavili v Jindřichově Hradci auto, které na silnice nepatří. Na...

Auto, které se sotva drželo na silnici a připomínalo spíš vrak než provozuschopný vůz, zastavili policisté v Jindřichově Hradci. Při prohlídce ve stanici technické kontroly pracovníci zjistili celkem...

Je to ubohé, vzchopte se. Podlézání lídrů Trumpovi znechutilo demokrata Newsoma

Kalifornský guvernér Gavin Newsom obviňuje lídry EU, že se „podvolují“

Kalifornský demokratický guvernér Gavin Newsom se na Světovém ekonomickém fóru ve švýcarském Davosu ostře opřel nejen do evropských politiků za „podbízení se Donaldu Trumpovi“ a vyzval je, aby měli...

20. ledna 2026  20:52

Snímek roku vznikl v černouhelném dolu. Cenu Czech Press Photo má i náš fotograf

REPORTÁŽ Lukáš Kaboň, Deník Práce horníku na dole ČSM-Sever (OKD)

Titul Fotografie roku v prestižní soutěži Czech Press Photo připadla Lukáši Kaboňovi z Deníku, který fotografoval uzavírání posledního černouhelného dolu ve Stonavě. Úspěch slaví i fotograf Petr...

20. ledna 2026  20:30

Nenávistná válka idiotů. Ryanair odmítl od Muska Starlink a nabízí superlevné letenky

Letecký dopravce Ryanair nově zajistí tři pravidelné linky z brněnského...

Irská nízkonákladová letecká společnost Ryanair zveřejnila prodejní akci, v rámci které pro nejbohatšího muže světa Elona Muska a další „idioty“ z X nabízí 100 tisíc letenek za 16,99 eura – v...

20. ledna 2026  20:18

Vémolův gang plánoval poslat 120 kg drog do Ruska. Policie prozradila i další fakta

Premium
Zátah. Fotografie ze zadržení zápasníka Karlose Vémoly.

Byl duben 2020 a z Česka vyrazil přes Nizozemsko do britského přístavu Dover kamion plný dětských hraček. V kabině auta ve schránce policie nalezla schovaný balík padesáti kilogramů kokainu a britská...

20. ledna 2026

V kolabujícím Kyjevě je bez proudu milion domácností, 600 tisíc lidí z města uprchlo

Žena kráčí po zasněžené ulici v mrazivém zimním ránu v Kyjevě. (15. ledna 2026)

Po posledním mohutném ruském útoku na Kyjev je milion domácností bez elektrické energie, oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Život ve městě se změnil v trýzeň: v lednu metropoli...

20. ledna 2026  19:22

Kanada poprvé simulovala invazi z USA, bránit se chce jako afghánští mudžáhedíni

Výcvik kanadské armády v Arktidě (27. února 2025)

Kanadské ozbrojené síly vytvořily hypotetický model možné americké vojenské invaze a připravily různé scénáře, jak by na ni mohlo obránci reagovat. S odvoláním na své zdroje to uvedl deník The Globe...

20. ledna 2026  19:05

Nepřijatelné, pustil se Macron v Davosu do Trumpa. Mluvit tam s ním nechce

Emmanuel Macron na výročním zasedání Světového ekonomického fóra v Davosu (20....

Francouzský prezident Emmanuel Macron kritizoval imperiální ambice některých vůdců a odsoudil kroky současné americké vlády, které vnímá jako snahu oslabit a podřídit si Evropu. Ve švýcarském Davosu...

20. ledna 2026  15:15,  aktualizováno  18:11

Trump provokoval zaraženou vlajkou v grónské půdě. Odpovědí mu byli medvědi

Uměle vytvořená fotografie: americký prezident Donald Trump s vlajkou USA v...

Americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social zveřejnil hned dva provokativní uměle generované obrázky, které zobrazují Grónsko jako součást USA. Příspěvky vyvolaly bouřlivou...

20. ledna 2026  17:57

Další výstraha pro Trumpa: loňská velká celní dohoda zamrzla v europarlamentu

Manfred Weber (11. března 2024)

Největší frakce v Evropském parlamentu se shodly na pozastavení ratifikace obchodní dohody s USA. V úterý to uvedli šéfka sociálnědemokratického klubu Iratxe Garcíaová Pérezová a předseda frakce...

20. ledna 2026  17:51

Úřad řeší odměny pro Hřiba v pražské energetice, šéfovi Pirátů hrozí pokuta

Jednání Poslanecké sněmovny. Na snímku hovoří Zdeněk Hřib (Piráti). (11....

Městský úřad v Říčanech zahájil přestupkové řízení s předsedou Pirátů Zdeňkem Hřibem kvůli pobírání odměn za členství v představenstvu společnosti Pražská energetika Holding (PREH). Hřibovi hrozí...

20. ledna 2026  17:16

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Ženu v Chřibské možná zasáhla policejní kulka při přestřelce s útočníkem

Pohled na radnici v Chřibské na Děčínsku, kde došlo ke střelbě. (19. ledna 2026)

Ženu, která utrpěla zranění při pondělní střelbě v budově městského úřadu v Chřibské na Děčínsku, možná trefila kulka z policejní pistole. Zasažena byla při přestřelce s útočníkem. Při události bylo...

20. ledna 2026  8:59,  aktualizováno  17:04

Zrádci v Londýně. Konzervativci krvácejí, jejich hvězdy dezertují k Farageovi

Premium
Lídr britské strany Reform UK Nigel Farage na mítinku v Newarku (19. ledna 2026)

Strana Winstona Churchilla a Margaret Thatcherové se potácí v těžké krizi. Britští konzervativci se stále nevzpamatovali z rok a půl staré volební porážky a velká stranická jména začala přebíhat k...

20. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.