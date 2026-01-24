„Hodně štěstí se dvěma starými loděmi.“ USA k ovládnutí Grónska chybí ledoborce

Chladnou a tvrdou realitou, které čelí plány Spojených států, NATO a Evropské unie ohledně Grónska, je led. Zamrzlé moře pohřbívá přístavy, naleziště nerostného bohatství a mění pobřeží v minové pole plné ledových ker, které ohrožují lodě. Jediným způsobem, jak se tímto prostředím pohybovat, jsou ledoborce: obrovská plavidla s výkonnými motory, zesílenými trupy a masivní přídí, která dokáže drtit a rozrážet led.
Ledoborec americké pobřežní stráže Polar Star proplouvá antarktickým ledem v...

Ledoborec americké pobřežní stráže Polar Star proplouvá antarktickým ledem v Rossově moři. (16. ledna 2017) | foto: USCGC Polar Star icebreaking operations off of Antarctica/ Wikipedia Commons

Prezident Donald Trump hovoří během 56. výročního zasedání Světového...
Ledoborec americké pobřežní stráže Polar Star (WAGB 10) v San Francisku. (9....
Jaderný ledoborec Jamal v Karském moři. (25. března 2025)
Ledoborec Arktika, postavený v roce 1975. Jde o první hladinové plavidlo, jež...
USA však vlastní pouze tři lodě tohoto typu, z nichž jedna je tak zchátralá, že je sotva použitelná. Spojené státy proto uzavřely dohody o pořízení dalších 11 ledoborců, ale ty mohou získat pouze od mezinárodních rivalů nebo spojenců, se kterými mají v posledních měsících napjaté vztahy.

Navzdory zmírnění své rétoriky vůči Evropě se zdá, že americký prezident Donald Trump je z bezpečnostních a ekonomických důvodů stále odhodlaný k tomu Grónsko získat.

„Totální hloupost.“ Republikáni se bouří proti Trumpovým plánům na Grónsko

Záměr ospravedlňuje tím, aby se ostrov, který nazývá „velký, krásný kus ledu“, nedostal do rukou Moskvy a Pekingu, zajištěním strategické polohy pro USA v Arktidě a možností těžit nerostné bohatství ostrova.

Aniž by Trump specifikoval jakýkoli plán, řekl ve středu světovým lídrům shromážděným v Davosu ve Švýcarsku, že „k dosažení této vzácné země musíte projít stovkami stop ledu“.

Víc vojáků NATO v Arktidě a totální přístup USA ke Grónsku. Co načrtli Trump a Rutte

Přesto neexistuje žádný smysluplný způsob, jak toho dosáhnout – ani čehokoli jiného na poloautonomním dánském území – bez klíčové schopnosti ledoborců prorazit cestu zamrzlým mořem.

Moře je plné ledu

„I kdyby se Spojené státy rozhodly zítra Grónsko ovládnout, měly by dvouletou nebo tříletou mezeru, během níž by se k ostrovu po většinu času nedostaly,“ řekl člen Evropské rady pro zahraniční vztahy Alberto Rizzi. „Na mapě vypadá Grónsko obklopené mořem, ale realita je taková, že to moře je plné ledu,“ dodal.

Pokud USA chtějí více ledoborců, existují pouze čtyři možnosti: stoje strategických protivníků Číny a Ruska nebo dlouholetých spojenců Kanady a Finska, kteří nedávno čelili ostré kritice a hrozbám obchodních cel ze strany Trumpa právě kvůli Grónsku.

ANALÝZA: Evropa skáče Trumpovi na stejný špek. Jenže krize kolem Grónska nekončí

Návrh, stavba, provoz a údržba ledoborců jsou drahé a vyžadují kvalifikovanou pracovní sílu, kterou lze nalézt pouze na určitých místech. Takovým místem je například zmíněné Finsko disponující odbornými znalostmi získanými v mrazivém Baltském moři.

Z celosvětové flotily čítající přes 240 ledoborců jich Finsko postavilo přibližně 60 procent a u poloviny zbývajících plavidel stojí za jejich návrhem, uvedl Rizzi. „Jedná se o velmi speciální schopnost, která byla zprvu nutností a kterou poté dokázali proměnit v geoekonomickou výhodu,“ vysvětlil.

Jaderné ledoborce vyrábí pouze Rusko

Největší flotilu ledoborců na světě má Rusko s přibližně 100 plavidly, včetně kolosálních lodí poháněných jadernými reaktory.

Ruský vůdce Vladimir Putin v pátek připomněl dominanci v počtu a kvalitě ledoborců rozlohou největší země na světě. Podle agentury TASS vyjádřil také přesvědčení, že do roku 2030 Rusko dostaví jaderný ledoborec pod názvem Lídr, který se staví v rámci projektu 10510.

Nejen ego? Trumpův zálusk na Grónsko motivuje i změna klimatu, kterou popírá

„Na Dálném východě se na loděnici Hvězda staví další 150 megawattový jaderný ledoborec Lídr. Nic podobného na světě dosud neexistovalo. Stavba probíhá normálně, podle plánu. Do roku 2030, jsem si jist, tento ledoborec vyrobíme,“ řekl Putin.

Šéf Kremlu poznamenal, že Rusko je již mnoho desetiletí lídrem v průzkumu Arktidy a pokračuje v rozšiřování své flotily ledoborců. Podle něj Lídr láme led bez jakýchkoli omezení. „Takovou sílu dnes nemá žádná jiná země na světě. A my samozřejmě tuto práci rozšiřujeme,“ dodal.

Rusko je jedinou zemí, která staví a provozuje jaderné ledoborce. Od sovětské éry postavilo řadu těchto plavidel, aby usnadnilo lodní dopravu po Severní mořské cestě a k ruským arktickým základnám.

Na druhém místě je Kanada, která má podle zprávy společnosti Aker Arctic, helsinské firmy zabývající se návrhem ledoborců, v plánu zdvojnásobit svou flotilu na přibližně 50 ledoborců.

„Naše kniha zakázek je v současné době plná a blízká budoucnost vypadá také slibně,“ řekl Jari Hurttia, obchodní manažer helsinské firmy.

Globální oteplování pohání závody ve stavbě ledoborců. Vyhrávají Rusové

Čína má momentálně k dispozici pět ledoborců, ale kvůli svým ambicím v Arktidě staví rychle další, uvedl Marc Lanteigne, profesor na norské Univerzitě v Tromsö. „Čína je nyní v pozici, kdy může vyvíjet vlastní ledoborce, a proto USA cítí, že musí udělat totéž,“ vysvětlil profesor.

Washington podle Sophie Artsové musí své resty dohánět. „Prezident Trump si na nedostatek ledoborců, zejména ve srovnání s Ruskem, skutečně stěžuje,“ řekla spolupracovnice Německého Marshallova fondu, zaměřeného na bezpečnost v Arktidě.

Spolupráce jako jediná možná cesta

Současná americká flotila ledoborců je podle ní v podstatě za svým životním cyklem. Spojené státy se kvůli tomu obrátily na Finsko a Kanadu. „Kanada i Finsko jsou v tomto ohledu opravdu, opravdu důležité,“ vysvětlila Artsová. „Spolupráce je jedinou cestou. USA v tuto chvíli nemají možnost, jak toho samy dosáhnout,“ dodala.

Během své první administrativy Trump upřednostňoval akvizici plavidel schopných plavby po ledu americkou armádou. Na tuto strategii navázala administrativa Joea Bidena podpisem dohody s názvem Ice PACT s Helsinkami a Ottawou o dodání 11 ledoborců.

Čtyři by byly postaveny ve Finsku, zatímco sedm by bylo postaveno v kanadské továrně za miliardu dolarů (20,75 miliard korun) „American Icebreaker Factory“ v Texasu a v loděnici Mississippi.

I s dostatečným počtem ledoborců by cena za vybudování a údržbu těžebních nebo obranných zařízení – jako je například systém protiraketové obrany Golden Dome (Zlatá kopule) v odhadované hodnotě 175 miliard dolarů (3,63 bilionů korun) – byla enormní.

„Jakákoli těžba nerostů by v drsných podmínkách na moři i na souši v Grónsku byla vysoce nákladná. Investice by se tam vrátily za roky, ne-li desetiletí,“ uvedl profesor Lanteigne.

Golden Dome přesto vítán

To znamená, že američtí spojenci by přesto mohli uvítat větší investice Washingtonu v Grónsku. Dánská premiérka Mette Frederiksenová ve svém prohlášení uvedla, že by byla otevřena posílení arktické bezpečnosti, včetně amerického programu Golden Dome, za předpokladu, že se tak stane s respektem k územní celistvosti Dánského království.

21. května 2025

Zatímco se USA a Evropská unie včetně Dánska a Finska zavázaly k výraznému zvýšení investic do Grónska, je jasné, kdo má v současné době dostatečnou sílu, aby skutečně dosáhl rozsáhlého zamrzlého území.

„Je to trochu absurdní, protože si nemyslím, že by Finsko zrušilo dohodu s USA v reakci na hrozbu invaze do Grónska,“ řekl Rizzi. „Pokud ale Evropa chce na Spojené státy vyvinout tlak, mohla by říct: ‚Nedáme vám žádné ledoborce a hodně štěstí s dosažením Arktidy nebo s projekcí síly tam s těmi dvěma starými loděmi, které máte‘.“

USA vybudují vesmírný protiraketový štít. Má být hotov do konce Trumpovy vlády

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v úterý v Davosu připomněla světovým lídrům klíčovou roli EU pro jakékoli snahy v arktické oblasti.

„Finsko – jeden z nejnovějších členů NATO – prodává své ledoborce USA,“ řekla von der Leyenová na Světovém ekonomickém fóru. „To ukazuje, že naši severští členové NATO mají právě teď síly připravené na Arktidu, a především že arktické bezpečnosti lze dosáhnout pouze společně.“

Po mimořádném summitu 27 lídrů EU v Bruselu ve čtvrtek von der Leyenová oznámila, že EU zvýší výdaje na obranu v Grónsku, včetně ledoborce.

21. ledna 2026
