Muži nevypadají dost mužně. Čína zakázala „závadné“ zábavné pořady

Čínský regulátor zakázal zobrazovat nebo propagovat „nenormální estetiku“, ke které řadí „zženštilé muže“, „vulgární influencery“ a účinkující „s pokleslými mravy“. Televizní stanice musí vysílat v duchu „revoluční kultury“, tedy v souladu s komunistickou vládou.

„Vysílací společnosti a televizní stanice nesmí vysílat talentové soutěže, televarieté a reality show, které zobrazují děti celebrit,“ dodala vláda. Na obrazovku nesmí ani hvězdy, které mají přemrštěné příjmy, doplnil list The Guardian.



Talentové soutěže jsou v Číně velkým hitem posledních let. Stanicím se podařilo převést do čínského prostředí pořady z Jižní Koreje nebo Británie. Mladým Číňanům se líbí díky inovativním formátům, ale právě ty jsou spolu se vzhledem účinkujících trnem v oku vládců v Pekingu.

Zejména herce a zpěváky z Jižní Koreje a z Japonska považuje čínská komunistická vláda za zcela nevhodné a nemužné vzory pro čínskou mládež, která by se podle ní měla více orientovat na tradiční čínskou kulturu a hodnoty.

The Guardian @guardian China bans reality talent shows to curb behaviours of ‘idol’ fandoms https://t.co/JzuTddYoa5 oblíbit odpovědět

Komunistická strana už zasáhla proti několika konkrétním celebritám. Filmy s populární herečkou Čao Wej bez vysvětlení zmizely z nabídky filmů na streamovacích platformách, její jméno už nefiguruje v titulcích televizních pořadů.



Jiná mladá herečka dostala minulý týden od úřadů pokutu 299 milionů jüanů (990 milionů korun) za daňové úniky a jako výstrahu, že slavné osobnosti mají jít mladým lidem vzorem, píše AP.



Čínská vláda se snaží ovlivňovat volný čas a návyky mládeže i dalšími způsoby. Tento týden například omezila na tři hodiny týdně čas, který mohou mladí do 18 let trávit u online počítačových her.