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Za smrtí Čechů může být porušení pravidel či otupená pozornost, míní experti

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  14:21
Tragické srážce plachetnice s katamaránem u chorvatského Splitu pravděpodobně předcházela nepozornost a nerespektování mezinárodních pravidel pro zabránění srážkám na moři (COLREG), míní mořeplavec Jiří Zindulka. Při nehodě zemřeli čtyři Češi. Příčiny nehody nejsou dosud zřejmé.

Podle Zindulky z dosud zveřejněných informací vyplývá, že trajektový katamarán připlouval k plachetnici zprava. V takové situaci měla podle pravidel plachetnice povinnost uvolnit cestu. „Pokud hrozí nebezpečí srážky, je nutné změnit kurz směrem od blížící se lodi, ubrat rychlost nebo zcela zastavit,“ uvedl.

Čtyři Češi zemřeli u Splitu po srážce lodí (14. června 2026)
Katamarán, který se nedaleko Splitu v Chorvatsku srazil s plachetnicí. Při nehodě zemřeli čtyři Češi. (14. června 2026)
Lodě proplouvají průlivem Splitska Vrata mezi chorvatskými ostrovy Šolta a Brač v Jaderském moři. (19. července 2025)
Plachetnice a další lodě proplouvají průlivem Splitska Vrata mezi chorvatskými ostrovy Šolta a Brač v Jaderském moři. (18. července 2025)
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Zindulka zdůraznil, že bez znalosti všech okolností nelze určit míru zavinění jednotlivých posádek. Nelze vyloučit ani možnost, že posádka rychlého katamaránu plachetnici přehlédla a udělala nečekaný manévr směrem k ní. V takové chvíli musí následovat úhybný manévr, protože plout před přídí přijíždějící lodi je podle Zindulky nejrizikovější možnost. „Všechno to jsou spekulace. Nedá se k tomu říci nic víc, než že je nutné počkat na výsledky vyšetřování,“ dodal.

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Podle soudního znalce se specializací na posuzování technického stavu lodí a plavidel Pavla Stejskala je předčasné vyvozovat závěry, dokud nebudou známy okolnosti nehody včetně směru plavby obou plavidel a jejich reakcí před srážkou.

„Vedoucí plavidla (skipper nebo kapitán) by měl mít kontrolu nad plavidlem za všech okolností. Bránící plachty ve výhledu nejsou omluvou. Kdo má zkušenosti a praxi s vedením lodí, tak by měl být schopen reagovat i na technické problémy,“ uvedl Stejskal.

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Při plavbě je podle něj nutné nejen dodržovat pravidla určující přednost, ale také předvídat a respektovat větší plavidla s omezenou manévrovatelností. Stejskal se se Zindulkou shoduje, že pěkné počasí v době nehody mohlo přispět ke snížení pozornosti a podcenění rizika.

„Největším nepřítelem je situace, kdy se zdánlivě nic neděje a pozornost kapitána je otupená pocitem bezstarostnosti a bezpečí. Ale přehlédnout 56 metrů dlouhý katamarán je nemožné. Může se to stát pouze, když se nikdo nedívá. Tedy porušení pravidla COLREG. Katamarán je vybavený takovou technikou, že nemůže plachetnici přehlédnout, obzvláště když je vidět za jasného počasí pouhým zrakem,“ uvedl Zindulka.

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V případě zalití vodou nemá podle Stejskala většina větších lodí zajištěnu plovatelnost. „Při havárii může dojít k znemožnění průchodu v podpalubí vzhledem k destrukci interiéru. Pro tyto situace musí být všechna plavidla vybavena bezpečnostními průlezy z jednotlivých částí lodě,“ uvedl s tím, že by posádka měla být před plavbou proškolena ohledně umístění záchranných vest nebo zmíněných průlezů.

Neštěstí se stalo v neděli dopoledne v průlivu mezi ostrovy Brač a Šolta. Na plachetnici pod francouzskou vlajkou cestovalo osm Čechů. Po srážce s katamaránem, na jehož palubě bylo 125 lidí, se plachetnice potopila. Těla tří obětí nalezli záchranáři již v neděli, čtyři lidé byli převezeni do nemocnice. Tělo čtvrté oběti bylo dnes vyproštěno z vraku plachetnice, kterou v pondělí nalezli potápěči v hloubce více než 50 metrů.

Splitska vrata

Splitska vrata

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