Za pokus o atentát na Trumpa na golfu na Floridě dostal muž doživotí

Státní zastupitelství, podle něhož Routh nepřijal žádnou zodpovědnost, pro devětapadesátiletého Američana požadovalo doživotní trest bez možnosti propuštění, obhajoba trest odnětí svobody ve výši 27 let.
Vinným z pokusu o atentát na významného prezidentského kandidáta porota muže shledala už loni v září. Prokurátor John Sipley během procesu vyjádřil přesvědčení, že Routh měl plán útoku na Trumpa pečlivě připravený a přistupoval k němu „smrtelně vážně“. Nebýt zásahu příslušníka Tajné služby, Trump by už nežil, uvedl také prokurátor.
|
Trump unikl pokusu o atentát, řekla FBI. Muž ho chtěl zastřelit na golfovém hřišti
Trump hrál v září 2024 golf na svém hřišti u floridského resortu Mar-a-Lago, když si členové jeho ochranky všimli hlavně pušky trčící z živého plotu a začali na ozbrojeného muže střílet. Routh z místa ujel a policie jej ale dopadla později.
Routh se loni po vynesení rozsudku přímo v soudní místnosti pokusil bodnout do krku.
Trump se v době prezidentské kampaně stal cílem dvou pokusů o atentát. V červenci 2024 ho střelec na předvolebním shromáždění v pensylvánském městě Butler dokonce zasáhl do ucha. Útočníka tehdy zastřelil člen Tajné služby.