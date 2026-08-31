Sánchez řekl, že příčiny krize v Ceutě se stále vyšetřují. Zopakoval, že podle něj k tomu přispěly dezinformace ohledně verdiktu španělského nejvyššího soudu ze začátku července. Ten konstatoval, že úřady v Ceutě nesmí okamžitě vyhostit zpět do Maroka ty, kteří připlavou, respektive nepřekonají hraniční bariéru. Podle Sáncheze toto rozhodnutí zneužily pašerácké gangy a další, kteří na sociálních sítích tvrdili, že hranice je otevřená.
Španělský premiér uvedl, že dezinformace na sociálních sítích se šířily z účtů s vazbami na Rusko, Izrael a mezinárodní krajně pravicové hnutí, které podle něj vždy využívá migraci k útoku na Španělsko i na celou Evropu. Sánchez řekl, že nemá od tajných služeb žádné informace, které by vrhaly „jakoukoli pochybnost na zapojení marockých úřadů“ do této migrační vlny.
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Někteří viní marocké úřady, že masovému přílivu migrantů do Ceuty záměrně nezabránily ve snaze využít pak krizi v Ceutě k politickému nátlaku na Madrid.
Sánchez řekl, že španělské úřady události z 30. a 31. července stále vyšetřují. Tehdy během zhruba 24 hodin do španělského města Ceuta na severu Afriky nelegálně vnikly z Maroka desítky tisíc lidí. Tamní starosta uvádí, že to bylo na 80 tisíc lidí, španělská vláda hovoří o asi 72 tisících. Drtivá většina z nich Ceutu opustila v následujících několika dnech.
„V Ceutě zůstává 5000 migrantů, z toho 1200 jsou nezletilí,“ řekl Sánchez v rozhlase Cadena SER. Starosta Ceuty Juan Jesús Vivas ale tvrdí, že v Ceutě je na 10 tisíc migrantů.
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Většina z migrantů v Ceutě, která má asi 19 kilometrů čtverečních a na 84 tisíc obyvatel, přežívá v improvizovaných ubytováních, na pláži a na ulicích. Tamní přijímací středisko mělo v červenci kapacitu asi 500 lůžek, v srpnu ho místní úřady rozšířily asi na tisíc lůžek a na několika místech v Ceutě postavily velké stany. Někteří migranti přesto raději přespávají na pláži.
Sánchez také řekl, že „existují dostatečné důvody k tomu, aby král po 20 letech navštívil Ceutu a Melillu“. Ale stane se to podle něj, až k tomu nastanou vhodné podmínky.
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Návštěva Felipeho VI. v Ceutě by ovšem podle některých mohla zkomplikovat vztahy s Marokem. Naposledy do Ceuty zavítal v listopadu 2007 tehdejší španělský král Juan Carlos I. s manželkou; zatímco obyvatelé Ceuty ho nadšeně vítali, v Maroku u hranic se konaly protesty. Předtím byl naposledy španělský panovník v Ceutě v roce 1927, kdy ještě Maroko nebylo nezávislou zemí.
Španělsko a Maroko mají dlouhodobě pošramocené vztahy, mimo jiné kvůli Ceutě a dalšímu španělskému městu v Africe, jež sousedí s Marokem, Melille, na něž si Rabat činí dlouhodobě nárok. Vztahy komplikuje také otázka Západní Sahary, jejíž větší část ovládá Maroko a menší skupiny místních povstalců. Madrid dlouhodobě podporuje referendum o sebeurčení Západní Sahary, které předpokládá i rezoluce OSN z roku 1991.