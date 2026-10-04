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Pořád vyhrávám, mám toho po krk. A mám jedno z nejvyšších IQ, perlil Trump

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  10:42
Americký prezident Donald Trump na předvolebním shromáždění (3. října 2026)

Americký prezident Donald Trump na předvolebním shromáždění (3. října 2026) | foto: Reuters

Americký prezident Donald Trump na předvolebním shromáždění měl své fanynky....
Americký prezident Donald Trump na předvolebním shromáždění (3. října 2026)
Americký prezident Donald Trump na předvolebním shromáždění měl potlesk. (3....
Americký prezident Donald Trump na předvolebním shromáždění (3. října 2026)
6 fotografií
Americký prezident Donald Trump opět ukázal, že skromnost rozhodně nepatří mezi jeho ctnosti, pokud tedy, jak obvykle tvrdí jeho příznivci, jen nežertoval. V pátek na svém předvolebním mítinku v hale Mitchell Center ve městě Mobile ve státě Alabama před blížícími se listopadovými kongresovými volbami spustil novou lavinu sebevědomých prohlášení.

Nešetřil superlativy na vlastní adresu, sliboval tisícidolarové šeky a pro své politické oponenty si připravil ty nejostřejší výrazy.

Trump před svými příznivci bez obalu tvrdil, že je extrémně chytrý. „Jsem člověk s velmi vysokým intelektem, mám jedno z nejvyšších IQ na světě,“ nechal se slyšet šéf Bílého domu s tím, že o většině témat ví pravděpodobně více než kdokoli jiný na planetě.

Americký prezident Donald Trump na předvolebním shromáždění měl své fanynky. (3. října 2026)
Americký prezident Donald Trump na předvolebním shromáždění (3. října 2026)
Americký prezident Donald Trump na předvolebním shromáždění měl potlesk. (3. října 2026)
Americký prezident Donald Trump na předvolebním shromáždění (3. října 2026)
Americký prezident Donald Trump (3. října 2026)
6 fotografií

Sebevědomím nešetřil ani při hodnocení úspěchů své administrativy. Podle něj Spojené státy pod jeho vedením zažívají tak masivní vlnu úspěchů, že je to až neúnosné. „Příliš mnoho vítězství. Vyhráváme až moc. Už toho mám po krk,“ prohlásil v nadsázce prezident.

Kromě sebechvály se Trump zaměřil také na konkrétní sliby, kterými chce motivovat voliče před klíčovým hlasováním 3. listopadu. Pokud v kongresových volbách zvítězí Republikáni, slibuje Trump Američanům plošnou výplatu pět tisíc dolarů (v přepočtu přes sto tisíc Kč) pro každého.

Deset tisíc dolarů a neomezeně zmrzliny. Demokraté vracejí Trumpovi úder

Prezident plánuje zavést trest smrti pro velké drogové dealery, obchodníky s lidmi a pro každého, kdo zavraždí policistu nebo jiného strážce zákona. Chce prosadit zákon, který by budoucím prezidentům výslovně zakázal otevírat hranice nelegálním migrantům.

Demokraté jako „banda hloupých hrdlořezů“

Své politické rivaly z Demokratické strany Trump nijak nešetřil a označil je za „bandu hloupých hrdlořezů“. Varoval, že pokud volby ovládnou Demokraté, Spojené státy okamžitě upadnou do hluboké ekonomické krize, která bude srovnatelná s hlubokou finanční krizí z roku 1929.

Nízká čísla v předvolebních průzkumech veřejného mínění, která jeho administrativě příliš nepřejí, Trump na závěr rázně smetl ze stolu. Označil je za pouhý „fake“ a jasný pokus o manipulaci. Zda jeho přímočará a agresivní rétorika unavená „neustálým vyhráváním“ zabere i na nerozhodnuté voliče, se ukáže již za několik týdnů u volebních uren.

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