Videa Stacey Touroutové a jejího partnera Matthewa Yeomanse odebírá na sociální síti Youtube přes 200 tisíc lidí. Na Instagramu mají přibližně 80 tisíc sledovatelů. Dalších příspěvků se ovšem jejich fanoušci nedočkají, nedávné dobrodružství páru se stalo posledním.
Nezisková záchranářská organizace Kaslo Search & Rescue (SAR) dle kanadské stanice CBC News uvedla, že 7. srpna kolem půl sedmé odpoledne místního času obdržela hlášení o „vážné dopravní nehodě“ poblíž hřebene Silver Cup Ridge, v blízkosti jezera Trout Lake. Na místo vyslala dva pozemní záchranné týmy, tým na čtyřkolkách a vrtulník.
|
Opilá žena slétla s terénním autem ze srázu do řeky, tři lidé jsou zranění
„Jednoho člověka jsme na místě našli bez známek života a druhého – dezorientovaného a vážně zraněného – jsme letecky přepravili do nemocnice ve mestě Nakusp, kde později zemřel,“ sdělil mluvčí SAR Mark Jennings-Bates, jak píše magazín People.
V posledních příspěvcích zveřejněných šest dní před nehodou psal pár o čase stráveném na ostrově Vancouver Island v Tichém oceánu, kde si užíval letní dny. Dvojice se zasnoubila v dubnu 2024, Yeomans tehdy šťastný okamžik sdílel ve videu na své facebookové stránce.
|
Austrálie ruší výjimku, k zákazu sociálních sítí dětem přidává také YouTube
Zprávu o smrti známých kanadských tvůrců obsahu o off-roadovém cestování neprve sdíleli přátelé a rodina na sociálních sítích. „Umřeli v krásných horách Britské Kolumbie, které oba nesmírně milovali. Byli spolu až do konce. Vždy jsme věřili, že budou svoji navždy. Splnilo se jim to,“ napsala matka Tournoutové jménem Colleen. Identitu zesnulých později potvrdila i SAR.