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Britský rybář podlehl lásce k SSSR a odjel bojovat za Rusko. Přežil deset týdnů

Adam Hájek
  18:29

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Bradley Townsend se stal prvním britským občanem, který padl na Ukrajině během služby v řadách ruských ozbrojených složek. | foto: censor.net

O Nepálcích, Kubáncích či Keňanech bojujících na Donbasu toho už bylo napsáno dost a dost. Ale že by k Rusům dobrovolně narukoval Brit? Je to rarita, ale pár se jich najde. Třiatřicetiletý Bradley Townsend si nyní připsal neveselé prvenství: vstoupil do historie jako vůbec první občan Spojeného království, který padl na Ukrajině v řadách ozbrojených složek Ruské federace.

Townsend pocházel z čtvrtmilionového města Barnsley v metropolitním hrabství South Yorkshire a ještě nedávno se živil jako rybář. Letos v dubnu však odjel do Ruska a vstoupil do tamních ozbrojených sil, a to i přes absenci jakýchkoliv bojových zkušeností.

Sám sebe popisoval jako „obyčejného kluka z dělnické třídy“, který sympatizuje s ruskými separatisty na východě Ukrajiny. Podle jeho známých v tom sehrály roli i vzpomínky místních na třídní boje 80. let, kdy se stávkující horníci na severu Anglie dočkali podpory od svých donbaských soudruhů.

Horníci z Donbasu tehdy své kolegy na severu Anglie, ve Skotsku a ve Walesu zásobovali potravinovými balíčky, posílali za nimi delegace solidarity a dokonce jim na pokyn Moskvy poskytli část svých mezd.

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