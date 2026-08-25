Townsend pocházel z čtvrtmilionového města Barnsley v metropolitním hrabství South Yorkshire a ještě nedávno se živil jako rybář. Letos v dubnu však odjel do Ruska a vstoupil do tamních ozbrojených sil, a to i přes absenci jakýchkoliv bojových zkušeností.
Sám sebe popisoval jako „obyčejného kluka z dělnické třídy“, který sympatizuje s ruskými separatisty na východě Ukrajiny. Podle jeho známých v tom sehrály roli i vzpomínky místních na třídní boje 80. let, kdy se stávkující horníci na severu Anglie dočkali podpory od svých donbaských soudruhů.
Horníci z Donbasu tehdy své kolegy na severu Anglie, ve Skotsku a ve Walesu zásobovali potravinovými balíčky, posílali za nimi delegace solidarity a dokonce jim na pokyn Moskvy poskytli část svých mezd.