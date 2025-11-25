Nová funkce s informacemi o účtech měla být podle Nikity Biera, šéfa produktového vývoje X, „prvním krokem k zajištění integrity globálního města“. Nástroj zobrazuje zemi registrace účtu, datum založení a historii změn uživatelského jména.
Jenže tento krok k integritě vyvolal okamžitý chaos. Uživatelé si během pár hodin všimli, že profily, které se tváří jako autentické hlasy z USA nebo Palestiny, jsou ve skutečnosti spravovány z Ruska, Vietnamu, Indie či východní Evropy.
Vlivný účet Times of Gaza (@Timesofgaza) s téměř milionem sledujících, jenž sliboval zprávy z „okupované Palestiny“, byl situován do regionu východní Asie.