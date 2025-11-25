Slovák z Ruska, trumpovci z Indie. Musk strhl škrabošku účtům ovlivňujícím davy

ilustrační snímek

Tomáš Ratner
  14:49
Společnost X chtěla vnést do své platformy více transparentnosti a tiše odhalila lokaci všech účtů. Místo toho strhla masku desítkám vlivných názorových vůdců, kteří manipulují veřejným míněním. Ukázalo se, že nejhlasitější bojovníci amerických kulturních válek či reportéři z Gazy často sedí v úplně jiných zemích, než tvrdí.

Nová funkce s informacemi o účtech měla být podle Nikity Biera, šéfa produktového vývoje X, „prvním krokem k zajištění integrity globálního města“. Nástroj zobrazuje zemi registrace účtu, datum založení a historii změn uživatelského jména.

Jenže tento krok k integritě vyvolal okamžitý chaos. Uživatelé si během pár hodin všimli, že profily, které se tváří jako autentické hlasy z USA nebo Palestiny, jsou ve skutečnosti spravovány z Ruska, Vietnamu, Indie či východní Evropy.

Vlivný účet Times of Gaza (@Timesofgaza) s téměř milionem sledujících, jenž sliboval zprávy z „okupované Palestiny“, byl situován do regionu východní Asie.

