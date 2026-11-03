WSJ: USA podnikly údery na íránský ostrov Kešm v Hormuzu

Pondělní útok je podle WSJ dalším za série omezených úderů, které na cíle v Íránu americké síly v posledních týdnech tajně podnikly. Podrobnosti o pondělních úderech list nezveřejnil.
Trump přitom v pondělí podle WSJ hovořil o tom, že USA už několik týdnů nebojují. Zároveň hovořil optimisticky o možnosti uzavření dohody s Teheránem, ačkoli v neděli zmínil připravenost USA zasadit islámské republice tvrdý úder. Trump střídavě vyhrožuje rozsáhlými útoky a zároveň usiluje o uzavření dohody s Íránem.
Média v posledních dnech zmiňovala možnost, že by se konflikt mohl po dnešních amerických volbách do Kongresu znovu vyostřit. Katarští vyjednavači přitom v pondělí večer odcestovali do Teheránu, kde chtějí jednat s íránským ministrem zahraničí Abbásem Arakčím o možné dohodě.
Írán opakovaně varoval, že na případné nové útoky odpoví údery na americké a izraelské cíle v sousedních zemích. Osm měsíců trvající válka, kterou v únoru rozpoutaly USA s Izraelem, nadále narušuje globální dodávky ropy a rozšiřuje se do dalších částí arabského regionu.