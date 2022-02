Expolicistka, která zastřelila černocha Wrighta, půjde na dva roky do vězení

Soudkyně Regina Chuová se rozhodla pro nižší trest, než který chtěla prokuratura a jaký za podobný zločin doporučují státní předpisy, a to vzhledem k polehčujícím okolnostem, píše agentura AP.

Potterová byla v prosinci uznána vinou ze dvou různě vážných obvinění ze zabití Wrighta, přičemž v pátek byla v souladu s místními zákony odsouzena jen za to závažnější. Pro osoby bez trestní minulosti stanovují státní předpisy za tento typ provinění trest šest až osm a půl roku za mřížemi, prokuratura pro bývalou policistku požadovala o něco více než sedm let.

Obhajoba nicméně chtěla výrazně nižší trest a naléhala na soudkyni, aby dala souzené jen podmínku. Čin Potterové byl podle jejích právníků jen nehodou, neúmyslným zločinem a chybou. Tvrdili rovněž, že agresorem byl v dané situaci zemřelý Wright.

Soudkyně vzala některé z těchto argumentů v potaz a nakonec se rozhodla pro dvouletý trest. V Minnesotě je zvykem, že odsouzení stráví v případě dobrého chování za mřížemi dvě třetiny svého trestu a zbytek si odpykají v podmínce, expolicistku tak zřejmě čeká 16 měsíců vězení, poznamenala AP.

Potterová sloužila u policejního sboru 26 let. V dubnu byla součástí hlídky, která zastavila Wrighta, protože měl na zpětném zrcátku zavěšený osvěžovač vzduchu. To místní zákony zakazují kvůli obavám, že by takové předměty mohly bránit řidičům ve výhledu z auta. Jeho vozidlo mělo rovněž prošlou registraci.

Policisté zanedlouho zjistili, že je na Wrighta vydán zatykač, a snažili se ho proto zadržet. Wright se při zatýkání jednomu z policistů vykroutil, znovu nasedl do auta a chystal se ujet. Na záznamu z kamery na uniformě Potterové je slyšet, že policistka podezřelého třikrát varuje, že proti němu použije taser. Následně zazní výstřel, který zasáhl Wrighta do hrudi. „Vzala jsem sakra špatnou zbraň,“ řekla pak Potterová. „Půjdu do vězení,“ dodává. Wright později zranění podlehl.

Podle obhajoby se Potterová pouze spletla ve vypjaté situaci, kterou svým jednáním vyvolal Wright. Prokuratura však tvrdila, že měla vzhledem ke svým zkušenostem situaci vyhodnotit lépe. Neměla podle ní vůbec sahat po taseru, ale nechat Wrighta ujet a chytit později.

Zavraždila nám syna, oponuje rodina

Wrightova matka Katie v pátek po oznámení rozsudku naštvaně prohlásila, že Potterová jejího syna zavraždila a soudkyně jej délkou trestu pro expolicistku zavraždila znovu. Otec zemřelého mladíka označil výši trestu za „plácnutí přes ruku“.

Wrightová při dnešním slyšení před oznámením výše trestu řekla, že Potterové nikdy nebude schopna odpustit. „Policistka, která měla tolik pomáhat a chránit, nám toho tolik sebrala... Můj život a můj svět již nikdy nebude jako dřív,“ dodala s tím, že bude nadále bojovat za to, aby „řízení auta, když je člověk černochem, nebylo rozsudkem smrti“.

Incident z loňského dubna zažehl v Minneapolisu několikadenní protesty, odehrál se totiž jen několik kilometrů od soudní síně, v níž se zrovna konalo líčení s bývalým policistou Derekem Chauvinem. Ten byl tehdy souzen za předloňský květnový tvrdý zákrok proti Georgovi Floydovi, soud jej později poslal na více než 22 let do vězení za vraždu. Floydova smrt vyvolala po celých USA největší protesty za několik desetiletí.