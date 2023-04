Umělá inteligence vyhrála slavnou soutěž fotografů. Nikdo nic nepoznal

„Díky že jste vybrali můj obrázek. Je to historický moment, protože je to poprvé, co obraz vygenerovaný umělou inteligencí vyhrál prestižní mezinárodní fotografickou cenu,“ uvedl v pátek na svém webu berlínský umělec, který se fotografií zabývá třicet let a v poslední době intenzivně ohledává možnosti aplikací jako je Midjourney.

Obraz nazvaný Electrician evokuje černobílé fotografie z první poloviny dvacátého století. Podle Eldagsena však v žádném případě nelze hovořit o fotografii a proto oznámil, že ocenění nepřijme. „Drze jsem se přihlásil, abych zjistil, jestli jsou fotografické soutěže připravené na obrazy generované umělou inteligencí. Nejsou,“ uvedl Eldagsena s tím, že je třeba zahájit debatu o tom, co lze ještě považovat za fotku.

Jeho snímek byl podle portálu Photolari později ze seznamu vítězů odstraněn. Eldalgsen je přesvědčen, že organizátoři by svůj postup ještě měli vysvětlit. Vedení soutěže se brání, že jeho snímek byl zařazen do kreativní kategorie, která umožňuje větší tvůrčí svobodu.

„Fotografie nás zajímá i jako forma umění, a proto máme v soutěži Sony World Photography Awards kreativní kategorie, kde mají tvůrci možnost předvést své experimenty a prozkoumat dynamiku média,“ cituje portál Fotopolis.pl Scotta Graye, ředitele World Photography Organisation, která soutěž pořádá.

Sony World Photography Awards se uděluje od roku 2008 a na rozdíl od slavnější soutěže World Press Photo jsou zaměřeny na všechny fotografické žánry. Soutěž je rozdělena na profesionální a otevřenou část, kde se udílí ocenění v deseti kategoriích jako Architektura, Portrét, Krajina nebo Kreativní fotografie. Letos se do soutěže přihlásilo asi 200 000 fotografů z celého světa.

Ve stejné kategorii jako Eldalgsen před čtyřmi roky zvítězil český reklamní fotograf Martin Stranka. Na jeho úspěch později vrhlo stín obvinění z plagiátorství a opisování motivů od známých předchůdců. Komerčně úspěšný autor, jehož výstava v pražském Mánesu se dočkala mimořádné pozornosti, nařčení odmítl.