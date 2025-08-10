Kimův resort si užívají jen bohatí Severokorejci. Jsou zavalití, udivilo Rusy

  11:30
Zahraniční sekci turistického komplexu Wonsan Kalma v KLDR nyní mohou využít jen bohatí Severokorejci, pro ostatní jsou ceny příliš vysoké. Tvrdí to portál zaměřující se na Severní Koreu Daily NK. Totalitní země v červenci resort náhle uzavřela pro zahraniční turisty. Rusové si všimli, že Severokorejci zde jsou mnohem lépe živení než ti v hlavním městě.
Severokorejci si užívají radovánek v nově otevřeném turistickém centru v...

Severokorejci si užívají radovánek v nově otevřeném turistickém centru v oblasti Wonsan Kalma na východním pobřeží země. (2. července 2025) | foto: AP

KLDR komplex slavnostně otevřela v červnu, aby jej následně o měsíc později náhle pro cizí turisty uzavřela. Podle portálu Daily NK resort nyní otevřel svou zahraniční sekci místním, aby nahradil chybějící návštěvníky. Původně byla zóna pro domácí návštěvníky přísně oddělená od té pro zahraniční turisty, aby mezi oběma skupinami nedošlo ke kontaktu.

„Zpočátku se cizinci měli bavit s dalšími cizinci, zatímco Severokorejci s dalšími Severokorejci. Nyní byla zóna výhradně pro cizince otevřena i Severokorejcům, protože tam žádní cizinci nejsou,“ řekl portálu zdroj z provincie Kangwon. Podle něj jde o dočasné opatření, a jakmile se zahraniční turisté vrátí, vše bude jako dříve.

Cizincům vstup zakázán. Kim po Lavrovově návštěvě zavřel svůj luxusní plážový resort

„Pro obyčejné lidi je to nesplnitelný sen. Tlustí úředníci, obyvatelé Pchjongjangu a zbohatlíci jezdí do letovisek, zatímco obyčejní lidé se většinou účastní politických akcí nebo je (úřady) mobilizují do práce,“ dodal zdroj. V zahraniční sekci jsou ceny uzpůsobeny cizí klientele, což ji činí nedostupnou pro většinu obyvatel chudé země.

Ruští turisté, kteří navštívili Wonsan před jeho uzavřením pro cizince, uvedli, že láhev piva stála asi 60 centů, zatímco masáž obličeje 15 dolarů. Mohli si zde koupit také plastový model severokorejské mezikontinentální balistické střely Hwasong-17 za 465 dolarů. Dostali elektronické platební náramky a k nabití předplaceného účtu potřebovali americké dolary, eura nebo čínské juany. Rubly Severokorejci neakceptovali, napsal list The Wall Street Journal.

Severokorejci si užívají v Kimově novém turistickém areálu, čeká se na příjezd Rusů

Rusové potvrzují, že cizinci byli odděleni od místních, sami museli jít na jinou pláž. Marketingový manažer ruské turistické skupiny Alexandr Spevak byl překvapený, když viděl odlišnost Severokorejců z Wonsanu od obyvatelů Pchjongjangu. „Byli to první zavalití Severokorejci, které jsme kdy viděli.“

Eric Ballbach, výzkumník Korejské nadace z Německého institutu pro mezinárodní a bezpečnostní záležitosti, se domnívá, že režim nabídne běžným obyvatelům výlety do resortu jako odměnu za zvláštní loajalitu. Připomněl, že státní média oslavovala vybudování Wonsanu, na němž měl zájem sám severokorejský vůdce Kim Čong-un, jako úspěch „politiky zaměřené na lidi“ a vykreslovala jej jako investici do blahobytu obyvatelstva.

Skluzavky, hotely, obchodní centra... Kim otevřel plážový resort, sází na cestovní ruch

Daily NK však upozornil, že i rodiny, které stát označil za „hrdiny“, musí dostat oficiální doporučení a platit značné poplatky za základní aktivity, jako je stravování v restauraci (10 dolarů) nebo vodní lyžování (2 dolary za lekci). Jedna taková rodina, která resort navštívila, zklamaně poznamenala, že je příjemný, „jen pokud máte peníze“.

Severokorejští návštěvníci také uvádí, že musí hrát propagandistickou roli. Museli se usmívat a tleskat do kamery, aby vytvořili obrazy pohodové, radostné atmosféry. Někteří se údajně cítili jako na natáčení filmu než na dovolené.

Podle obyvatel města Wonsan letovisko dostává přednost na úkor jejich živobytí. Voda nyní přichází jen každé dva nebo tři dny a dodávky elektřiny v domácnostech byly omezeny, zatímco turistická oblast v noci září jasnými pouličními lampami.

9. srpna 2025  16:22,  aktualizováno  10.8 12:32

10. srpna 2025  11:30

