Zvrat v americké školní válce. Hnutí woke se znemožnilo podporou Hamásu

Na Floridě propustili učitele, protože používal genderově neutrální oslovení „Mx“, místo Mr. (pan) nebo Mrs. (paní). Jiná učitelka v Georgii byla propuštěna za to, že svým žákům četla knihu o dítěti bez pohlaví s názvem „Můj stín je fialový“. Knihovnice v Coloradu přišla o práci po propagaci seminářů pro teenagery, které se profilují jako protirasistické a osvětové o komunitě LGBT.

Podle zprávy Education Weekly 44 amerických států od ledna 2021 zavedlo legislativní opatření či podniklo jiné kroky vedoucí k omezení výuky o rase či genderu. Zaměřily se zejména na takzvanou kritickou rasovou teorii. Podle údajů časopisu The Chronicle of Higher Education více než 20 států letos přijalo nebo zvažovalo přijetí zákonů omezujících školní programy diverzity a inkluze.

Podle týdeníku The Economist konzervativní bojovníci proti progresivismu „v mnoha ohledech vyhrávají válku“. Zároveň nicméně připouští, že v některých bitvách stále ztrácejí.

Konzervativní skupina Matky za svobodu (Moms for Liberty) původem z Floridy, která bojuje za větší rodičovskou kontrolu na školách, v roce 2022 docílila toho, že volby do školních rad vyhrálo 55 procent z 500 jejich kandidátů. V letošních listopadových volbách číslo bylo o něco horší. Vedla si dobře v Texasu a Coloradu, ale utrpěla porážky v Iowě, Pensylvánii či Novém Mexiku. Podle skupiny vyhrálo 44 procent jí podpořených kandidátů. Může to ale naznačovat spíše právě obecný odpor k dosavadním vyhroceným debatám.

Ke změnám přispěl covid

Podle USA Today voliči v mnoha případech vybrali do školních rad umírněné kandidáty a „ohromujícím způsobem odmítli politiku kulturní války“. „Tyto výsledky podtrhují to, co nám rodiny říkají již dva roky: Nechtějí kulturní války. Chtějí bezpečné a přívětivé veřejné školy, kde se jejich děti mohou zotavit a prospívat,“ uvedla Randi Weingartenová, prezidentka Americké federace učitelů.

Podle listu The New York Times (NYT) ochlazení kulturní bitvy o vzdělání může odrážet, že většinu rodičů více znepokojují chybějící znalosti po narušení vyučování pandemií covidu či nedostatek podpory duševního zdraví ve školách. I jiní pozorovatelé podotýkají, že vyhrocená národní témata jako otázky transsexuality, rasy, genderu a křesťanské výuky nemusejí mít na lokální úrovni takovou relevanci.

Průzkumy ukazují, že Američané dlouhodobě dávali ve vzdělání přednost demokratickým ideám. Tento trend se začal měnit během pandemie, kdy řada rodičů souhlasila s republikánskými výzvami k otevření zavřených školních institucí. Schopnost republikánské strany a na ni napojených „kulturních válečníků“ učinit horké téma z progresivní ideologizace vzdělávání byl další podstatný faktor, ze kterého těžili konzervativci.

Válka s Hamásem jako nová příležitost

Ve zmíněných nedávných volbách do školních rad sice antiwoke hnutí nedosáhlo tak dobrých výsledků a republikáni se obávali, že vzestup konzervativců se zadrhl, válka Izraele proti palestinskému hnutí Hamás a reakce progresivistů na ni jim však poskytla novou munici.

Právě republikáni nyní vedou kritické hlasy směrem k liberálním univerzitám, jimž je vyčítáno, že v rámci „politické korektnosti“ podporují nenávist vůči Židům. Byl to dotaz republikánské kongresmanky Elise Stefanikové, která se rektorek Massachusettského technologického institutu (MIT), Pensylvánské státní univerzity a Harvardovy univerzity Sally Kornbluthové, Liz Magillové a Claudine Gayové zeptala, zda výzvy ke genocidě Židů porušují etické kodexy jejich škol nebo pravidla proti obtěžování a šikaně. Trojice žen na něj odpověděla, že záleží na kontextu.

„Konzervativci se již léta snaží přesvědčit americké voliče, že levicové směřování vysokého školství je nejen špatné, ale i nebezpečné,“ píše NYT. „Vzestup antisemitských projevů a plaché reakce některých akademických představitelů byly pro republikány dlouho hledanou příležitostí, jak obrátit politický scénář a označit liberály nebo jejich instituce za nenávistné a netolerantní“.

List dodává, že k republikánské kritice se přidalo i mnoho lidí z levé části politického spektra. Téma rozděluje americkou židovskou komunitu, která tradičně byla spjatá s Demokratickou stranou. A bohatí a vlivní absolventi levicově orientovaných škol využívají svého zákulisního vlivu, aby dosáhli odstranění těch, kteří zastávají či alespoň dostatečně neodsuzují propalestinské pozice, z jejich funkcí. V případě Pensylvánské státní univerzity byli úspěšní.

Podle Jaye P. Greeneho, vedoucího výzkumného pracovníka konzervativního think-tanku Heritage Foundation, antisemitské a protiizraelské protesty na univerzitních kampusech připomínají „moment Zoom“ během pandemie, kdy někteří rodiče poprvé pozorně naslouchali tomu, co se jejich děti ve škole učí, a došli k závěru, že je to „nekvalitní a obsahově radikální“. Podobně i nyní podle něj vnímají, že univerzitní školství neposkytuje hodnoty, s nimiž by souhlasili. A to je příležitost pro konzervativce.