ANALÝZA: Vypusťte Witkoffa! Kdo je muž, který zařídil příměří v Gaze

Witkoff... Witkoff? Kdo to je?

Kouzlem nechtěného se to stalo zhruba v době, kdy Joe Biden varoval v rozlučkovém projevu před mocí Trumpových oligarchů, před nimiž nevaroval, když ještě nedávno vesměs byli jeho oligarchy.

Witkoff je jedním z nich. Jen s tím rozdílem, že byl vždycky s Trumpem, protože jsou staří přátelé. Podobně jako on dělá do nemovitostí, hrají spolu golf: je to mimochodem ten muž, s nímž Trump hrál, když na něj v křoví číhal atentátník a málem ho zastřelil.