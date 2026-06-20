Americko-íránská jednání ve švýcarském letovisku Bürgenstock o mírovém ukončení konfliktu na Blízkém východě byla původně plánovaná na pátek. Podle médií nicméně Teherán jednání odložil kvůli pokračujícím izraelským útokům na Libanon.
Původně měla být ve Švýcarsku v pátek podepsána předběžná dohoda o ukončení bojů ve formě memoranda o porozumění. Tu nakonec prezidenti USA a Íránu podepsali na dálku již během týdne.
Následně se zdálo, že by mohla začít jednání o konečné dohodě, na něž mají obě strany podle do 60 dní. Podle amerického viceprezidenta J.D. Vance tato lhůta již běží. Nicméně ji strany mohou později prodloužit.
Konečná dohoda by měla obsahovat podle znění memoranda například kalendář ukončení mezinárodních sankcí na Írán či mechanismus pro uvolnění íránských prostředků zmrazených v zahraničí.
Tématem jednání má být také íránský jaderný program. Do uzavření konečné dohody se Teherán a Washington dohodly na udržení statu quo, kdy Írán nebude pokračovat v jaderném programu a Spojené státy nebudou uvalovat nové sankce.
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