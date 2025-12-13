Witkoff se o víkendu v Berlíně setká se Zelenským a evropskými lídry

Trump ve stejné době novinářům bez bližších podrobností řekl, že americký plán na vytvoření zvláštní ekonomické zóny v Ukrajinou ovládané části Donbasu je složitý, ale bude dobře fungovat.
Vyslání Witkoffa do Evropy dokládá podle zdroje WSJ Trumpovu snahu uzavřít mírovou dohodu mezi Ukrajinou a Ruskem do konce roku. Kdy přesně se Witkoff s evropskými politiky sejde, není ze zprávy jasné. V neděli a pondělí však má Trumpův zmocněnec jednat se svými protějšky z Británie, Francie a Německa, napsal list.
Některá média v pátek informovala o schůzce týkající se budoucnosti Ukrajiny, která se měla v neupřesněném složení odehrát dnes v Paříži a na níž USA dosud oficiálně nepotvrdily účast. Agentura Reuters v pátek večer s odvoláním na Elysejský palác napsala, že schůzka nebude, což ovšem oficiální místa nepotvrdila.
Zatím není zcela jasné, v jakém obsazení ani kde přesně se rozhovory uskuteční. Jejich obsahem ale má v každém případě být americký návrh na ukončení války na Ukrajině, ke kterému měl Kyjev a jeho evropští spojenci výhrady. Počítá mimo jiné s vytvořením demilitarizované „svobodné ekonomické zóny“ mezi ruskými a ukrajinskými vojsky na východě Ukrajiny.
Plán spočívá v tom, že se ukrajinské síly stáhnou z té části Doněcké oblasti v Donbasu na východě Ukrajiny, kterou dosud kontrolují, ale ruská vojska na toto území nevstoupí. Trump v pátek prohlásil, že tento systém bude dobře fungovat. Zelenskyj však o den dříve řekl, že USA nevědí, kdo toto území bude spravovat a že není zaručeno, že se jej Rusové pokusí získat bez ohledu na to, co řeknou nyní.
Kromě postavení Donbasu patří k nedořešeným bodům také status Záporožské jaderné elektrárny, kterou nyní okupují ruská vojska a otázka bezpečnostních záruk pro Ukrajinu.