Witkoff se o víkendu v Berlíně setká se Zelenským a evropskými lídry

Zmocněnec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff míří do Berlína, kde se o víkendu sejde s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a evropskými lídry. Napsal to v pátek večer list The Wall Street Journal (WSJ) s odvoláním na své zdroje.
Trump ve stejné době novinářům bez bližších podrobností řekl, že americký plán na vytvoření zvláštní ekonomické zóny v Ukrajinou ovládané části Donbasu je složitý, ale bude dobře fungovat.

Vyslání Witkoffa do Evropy dokládá podle zdroje WSJ Trumpovu snahu uzavřít mírovou dohodu mezi Ukrajinou a Ruskem do konce roku. Kdy přesně se Witkoff s evropskými politiky sejde, není ze zprávy jasné. V neděli a pondělí však má Trumpův zmocněnec jednat se svými protějšky z Británie, Francie a Německa, napsal list.

Některá média v pátek informovala o schůzce týkající se budoucnosti Ukrajiny, která se měla v neupřesněném složení odehrát dnes v Paříži a na níž USA dosud oficiálně nepotvrdily účast. Agentura Reuters v pátek večer s odvoláním na Elysejský palác napsala, že schůzka nebude, což ovšem oficiální místa nepotvrdila.

Zatím není zcela jasné, v jakém obsazení ani kde přesně se rozhovory uskuteční. Jejich obsahem ale má v každém případě být americký návrh na ukončení války na Ukrajině, ke kterému měl Kyjev a jeho evropští spojenci výhrady. Počítá mimo jiné s vytvořením demilitarizované „svobodné ekonomické zóny“ mezi ruskými a ukrajinskými vojsky na východě Ukrajiny.

Plán spočívá v tom, že se ukrajinské síly stáhnou z té části Doněcké oblasti v Donbasu na východě Ukrajiny, kterou dosud kontrolují, ale ruská vojska na toto území nevstoupí. Trump v pátek prohlásil, že tento systém bude dobře fungovat. Zelenskyj však o den dříve řekl, že USA nevědí, kdo toto území bude spravovat a že není zaručeno, že se jej Rusové pokusí získat bez ohledu na to, co řeknou nyní.

Kromě postavení Donbasu patří k nedořešeným bodům také status Záporožské jaderné elektrárny, kterou nyní okupují ruská vojska a otázka bezpečnostních záruk pro Ukrajinu.

Zemřel Patrik Hezucký, moderátor, bavič a Marešův parťák z Ranní show

Patrik Hezucký

Ve věku 55 let zemřel Patrik Hezucký. Moderátor, bavič, ale především dlouholetý hlas Ranní show Evropy 2, kde dělal kolegu Leoši Marešovi, se poslední měsíce potýkal s vážnými zdravotními problémy....

Sbohem, kamaráde! loučil se s Hezuckým dojatý Bouček v dlouhém proslovu

Smuteční hosté přichází na poslední rozloučení s Patrikem Hezuckým ve velké...

Přesně týden po smrti Patrika Hezuckého se s ním rodina a nejbližší, včetně Leoše Mareše, Miloše Pokorného a dalších tváří éteru, rozloučili. Ústředním bodem smutečního obřadu v pražských Strašnicích...

Na prodej je zámeček Dřevíč, kde žil Karel Schwarzenberg. Realitka zveřejnila cenu

Karel Schwarzenberg. Současný ministr zahraničí a předseda TOP 09 je podle

Zámek Dřevíč, kde žil politik, diplomat a potomek známého šlechtického rodu Karel Schwarzenberg, prodává realitní kancelář Svoboda & Williams za 65 milionů korun. Jde o barokní stavbu v...

Nejmocnější v Evropě je Trump. Dvojka v žebříčku Politica překvapí, uspěl i Babiš

Americký prezident Donald Trump se stal prvním držitelem nové Ceny míru, kterou...

Americký prezident Donald Trump je podle bruselského portálu Politico nejmocnějším člověkem Evropy. Sestavený žebříček popisuje 28 osobností, které budou v nadcházejícím roce 2026 kontinent významně...

Lennon vášnivě objal Yoko Ono, o pár hodin později ho zastřelil závistivý lůzr

Slavný portrét Johna Lennona a Yoko Ono od fotografky Annie Leibovitz je ve...

Nejen hudební svět si připomíná pětačtyřicet let od smrti Johna Lennona. Jen pár hodin před atentátem ho s jeho manželkou zachytila fotografka Annie Leibovitzová, nebyl to však jeho úplně poslední...

Váš táta by byl Donaldem Trumpem nadšen, napsal fanoušek. Nancy Sinatra se neudržela

Nancy Sinatra

Začalo to podivnou poznámkou na sociální síti X. Nancy Sinatrové, dceři slavného zpěváka, napsal zřejmě fanoušek Sinatry nebo Trumpa vzkaz: Váš otec by byl Donaldem Trumpem nadšen. 85letá zpěvačka ho...

Češi na dárcích nebudou šetřit. S výběrem letos pomáhá i umělá inteligence

Premium
ilustrační snímek

Letošní předvánoční sezona přináší na český trh zcela nové nákupní chování. Lidé střídají kamenné prodejny, e-shopy i sociální sítě a k tomu stále častěji využívají umělou inteligenci. Tradiční slevy...

13. prosince 2025

Skoro jako v hotelu, píše vězeň č. 320535. Sarkozy vydal deník z pobytu za mřížemi

Premium
Sarkozy vydává po třech týdnech v cele knihu zápisků.

Takovou melu čtvrť Passy v 16. pařížském obvodu dlouho nezažila. Dopravní zácpy, hlučné davy, policejní dodávky. Tisíce lidí se tlačily tento týden před knihkupectvím Lamartine, které si exprezident...

13. prosince 2025

Přezdobeným jídlem už dnes dojem neuděláte, tvrdí gastronomové

Marta Kovaříková a Michael Tretter (11. listopadu 2025)

Češi baží po kvalitě. Nechtějí levné víno a nepotřebují ho hodně. Jen chodí do restaurace méně často, říkají tvůrci nové Tretter’s & Kovarik’s Brasserie.

13. prosince 2025

EU zmrazila ruská aktiva na neurčito. Už je neváže na sankce, které musí obnovovat

Sledujeme online
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová (vpravo) hovoří s belgickým...

Ruská aktiva v Evropské unii zůstanou zmrazená na neurčito. Členské státy EU o tom rozhodly písemným hlasováním, nově už nebude nutné opatření každých šest měsíců prodlužovat. Česko krok podpořilo,...

12. prosince 2025,  aktualizováno  22:03

Léčba je úspěšná i díky včasné diagnóze. Král Karel III. promluvil o své rakovině

Král Karel III. oznamuje zlepšení svého zdravotního stavu. (12. prosince 2025)

Král Karel III. v pátek oznámil, že léčba rakoviny u něj postupuje dobře, takže ji bude moci v příštím roce zredukovat. Je to podle něj i díky včasné diagnóze a účinným zákrokům. Sedmasedmdesátiletý...

12. prosince 2025  21:39

Dvě hvězdy jsou pro českou gastronomii teprve začátek, říká ředitel Michelinu

Mezinárodní ředitel průvodců Michelin Gwendal Poullennec. (14. března 2024)

Česko představilo prvního celorepublikového průvodce Michelin. Do výběru zařadil 83 podniků, z toho devět dosáhlo na ocenění hvězdou. Na slavnostní vyhlášení dorazil do Mariánských Lázní i Gwendal...

12. prosince 2025

Bezbranný „parazit“. Irsko je ideální místo pro útok na Evropu, kabely neochrání

Premium
Hlídkové plavidlo irského námořnictvo LÉ William Butler Yeats. (5. července...

Irsko představuje slabé místo evropské obrany. Má prakticky neexistující metody ochrany klíčových podmořských kabelů a musí se spoléhat na další státy. Situaci silně komplikuje i jeho přísná...

12. prosince 2025

Bombové hrozby ji nerozházely, Taylor Swift plakala až kvůli ubodaným holčičkám

Taylor Swift se po setkání s přeživšími a rodinami obětí útoku v Southportu...

Zákulisní záběry z turné Eras odhalují jednu z nejtěžších chvil kariéry Taylor Swift. Po setkání s přeživšími a rodinami obětí útoku v britském Southportu se zpěvačka neubránila slzám. Krátce poté...

12. prosince 2025  19:59

Kamiony přetížené o tuny: v průměru dva denně smrtelně ohrožují lidi v dopravě

Činnost zahajuje Inspekce silniční dopravy, nová složka s právem zastavovat...

Inspekce silniční dopravy (INSID) od července do listopadu vytipovala a kontrolně zvážila 495 nákladních aut, z nichž 304 kamionů bylo přetížených. Přetížené kamiony přitom představují velké...

12. prosince 2025  18:40,  aktualizováno  19:43

Zájem o elektromobily klesá. Polovina řidičů znovu míří ke spalovacím motorům

Britská rada pro reklamu (ASA) zakázala značkám BMW a MG používat v reklamách...

Zájem o koupi elektromobilu za poslední rok celosvětově výrazně klesl, naopak vozy se spalovacími motory si znovu získávají spotřebitele. Podíl zákazníků, kteří v příštích dvou letech plánují nákup...

12. prosince 2025  19:33

