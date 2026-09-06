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První oficiální návštěva. Trumpovi vyjednavači přicestovali do Kyjeva

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  12:23aktualizováno  12:30
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: iDNES.cz

Američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner přicestovali do Kyjeva na svou první oficiální návštěvu Ukrajiny. S prezidentem Volodymyrem Zelenským mají jednat o možnostech ukončení války mezi Ukrajinou a Ruskem.

V sobotu se dvojice vyslanců prezidenta Donalda Trumpa setkala v Kremlu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Bílý dům následně uvedl, že byly projednány plány dalších kroků, které budou oznámeny v příštích týdnech.

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