První oficiální návštěva. Trumpovi vyjednavači přicestovali do Kyjeva

V sobotu se dvojice vyslanců prezidenta Donalda Trumpa setkala v Kremlu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Bílý dům následně uvedl, že byly projednány plány dalších kroků, které budou oznámeny v příštích týdnech.
Podrobnosti připravujeme...
V sobotu se dvojice vyslanců prezidenta Donalda Trumpa setkala v Kremlu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Bílý dům následně uvedl, že byly projednány plány dalších kroků, které budou oznámeny v příštích týdnech.
Podrobnosti připravujeme...
Dávné lidské osudy a vzpomínky znovu vyplouvají nad hladinu orlické přehrady. Voda v ní kvůli extrémnímu suchu klesla o 15 metrů na dosud nejnižší kótu 335 metrů nad mořem. Z Vltavy opět vystoupilo i...
Když americká letadlová loď Abraham Lincoln ve středu zakotvila v přístavu jižně od thajského Bangkoku, mnohé lidi šokoval její vzhled. Plavidlo je totiž od přídě až po záď pokryté korozí. Ač je to...
Dvaačtyřicetiletá Tiphaine Auzièreová, dcera francouzské první dámy Brigitte Macronové, se zamilovala do dvaadvacetiletého studenta a instruktora vodních sportů. Jejich věkový rozdíl přitáhl...
Američtí námořníci se po více než devíti měsících na moři ve středu vylodili ve východním Thajsku a mnozí z nich místo barů a erotických podniků zamířili rovnou na nákupy. Utrácejí za dobré jídlo,...
Vláda italské premiérky Giorgie Meloniové se stala nejdéle sloužícím kabinetem v historii republikánské Itálie. To znamená od roku 1946. Meloniová je přitom první ženou v čele italského kabinetu. Na...
Američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner přicestovali do Kyjeva na svou první oficiální návštěvu Ukrajiny. S prezidentem Volodymyrem Zelenským mají jednat o možnostech ukončení války mezi...
Ukrajina se připravuje na nejnáročnější měsíce od začátku ruské invaze. Kombinace totálně zdevastované energetické sítě, nových technologických hrozeb a rýsujícího se kolapsu městské infrastruktury...
Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) v neděli zprovoznilo opravenou část mostu Šmejkalka na 24. kilometru dálnice D1 ve směru na Prahu. Do konce září bude doprava vedena ve dvou zúžených pruzích v...
Ještě před několika lety výrobci koňaku, whisky či bourbonu počítali s tím, že zájem o dražší alkohol dál poroste. Podle toho také vyráběli a dnes mají ve skladech zásoby za miliardy. Jejich...
Na dálnici D5 poblíž Rokycan ve směru na Prahu v neděli ráno po nehodě zemřeli dva mladí muži. Auto vyjelo mimo vozovku a spadlo z mostku.
Indonéské úřady v neděli kvůli erupci sopky Anak Krakatau zastavily provoz na šesti letištích, včetně mezinárodního letiště u Jakarty. Erupce sopky, která se nachází zhruba 150 kilometrů od metropole...
Ve východoněmecké spolkové zemi Sasko-Anhaltsko začaly ostře sledované zemské volby. Lídr Alternativy pro Německo (AfD) Ulrich Siegmund už odvolil. Právě AfD přisuzují průzkumy vítězství, získá dle...
Premiér Andrej Babiš odmítl kritiku vůči navrhovanému státnímu rozpočtu na příští rok, který je podle ministryně financí Aleny Schillerové připraven se schodkem ve výši 389 miliard korun. Oznámil, že...
Od našeho zpravodaje v Rakousku Světem na konci srpna otřásla katastrofická povodeň v Nepálu vyvolaná sesuvem ledovce. Odborníci varují, že podobné situace mohou nastat také v Evropě. Nervózní mohou být i v rakouských Alpách. Tamní...
Na první pohled může takzvaný reining připomínat jen westernovou show. Ve skutečnosti jde o sport, ve kterém rozhodují milimetry, a to nejen přesnost a dokonalá souhra se zvířetem, ale také každý...
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Policisté pátrají po řidiči, který v pátek v noci přejel na Novojičínsku podnapilého chodce. Od nehody ale ujel. Sedmačtyřicetiletý chodec byl letecky transportován na urgentní příjem Fakultní...
„Hej, slečno! “ křičí polonahý muž směrem k ženě, která prochází těsně okolo něj. V dolní části pražského Václavského náměstí postává skupinka lidí. Hlasitě na sebe pokřikují, některé jejich poznámky...