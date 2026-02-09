„Mohu potvrdit, že princ a princezna z Walesu jsou hluboce znepokojeni pokračujícími odhaleními,“ řekl mluvčí ve svém prohlášení. „Jejich myšlenky i nadále patří obětem,“ dodal.
Selhání úřadů. Epsteinovy spisy jsou plné nahých snímků a citlivých údajů obětí
Kauza v Británii rezonuje nejen kvůli napojení Mountbattena-Windsora, který byl po odhalení svých vztahů s Epsteinem zbaven královských titulů, ale také proto, že v případu figuruje další prominentní osoba. Tou je bývalý britský ministr a velvyslanec ve Spojených státech Peter Mandelson.
Britský premiér Keir Starmer odvolal Mandelsona z postu velvyslance kvůli jeho vazbám na Epsteina už loni v září. Ve světle nejnovějších odhalení byl Mandelson navíc nucen opustit také vládnoucí Labouristickou stranu a Sněmovnu lordů. V neděli také rezignoval šéf Starmerova kabinetu Morgan McSweeney, který svůj konec ve funkci zdůvodnil tím, že právě on doporučil Mandelsona na post britského velvyslance v USA.
Šéf kabinetu britského premiéra Starmera kvůli kauze Epstein položil funkci
Ministerstvo spravedlnosti Spojených států na konci ledna zveřejnilo další rozsáhlý soubor dokumentů týkajících se zesnulého sexuálního delikventa. Sada obsahuje více než tři miliony stran, 2000 videí a 180 tisíc fotografií, mezi kterými je velké množství komerční pornografie a snímků získaných z Epsteinových zařízení.
Epstein byl v roce 2008 v rámci tajné dohody s obžalobou odsouzen za sexuální zneužívání na 18 měsíců. Nový proces kvůli obvinění ze zneužívání nezletilých dívek měl začít v roce 2020 a Epstein na něj čekal ve vězení, kde ovšem v roce 2019 podle úřadů spáchal sebevraždu.
