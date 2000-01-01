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Slavnostní večer v Královském paláci v Amsterdamu připomněl více než čtyři století trvající vztahy mezi Nizozemskem a Japonskem. Spojení obou monarchií i jejich kultur se tak znovu potvrdilo jako pevné a dlouhodobé partnerství s pohledem směřujícím do budoucnosti.
Autor: Patrick Post/Pool via Reuters, Reuters
Významná událost potvrdila historické vazby mezi oběma monarchiemi, které trvají již 426 let.
Autor: Patrick Post/Pool via Reuters, Reuters
Na slavnostním přivítání v Královském paláci se setkávají hlavy obou států v rámci oficiálního programu státní návštěvy.
Autor: Patrick Post/Pool via Reuters, Reuters
Po pravé straně sedí v krajkových vínových šatech bývalá královna Beatrix. Princezna Margriet zvolila červené šaty se žlutou šerpou a princezna Laurentien pudrově růžový splývavý model s volnějšími rukávy.
Autor: Patrick Post/Pool via Reuters, Reuters
Královský pár vítá japonské hosty v historických prostorách paláce, kde začíná večer věnovaný přátelství dvou zemí.
Autor: Patrick Post/Pool via Reuters, Reuters
Král Willem-Alexander ve svém projevu zdůrazňuje „hluboké přátelství“ obou rodin a jedinečný vztah, který se formoval po staletí kulturní i obchodní výměny.
Autor: Patrick Post/Pool via Reuters, Reuters
Jedním z výrazných momentů nizozemsko-japonských vztahů, na který král ve svém projevu odkazoval, je příběh lodi „De Liefde“. Ta v roce 1600 dorazila po vyčerpávající plavbě na japonské Kjúšú. Z původně obchodní expedice se stala událost s hlubším významem – část posádky byla v kritickém stavu a místní obyvatelé jim poskytli péči a pomoc.
Autor: Patrick Post/Pool via Reuters, Reuters
Z tohoto prvního kontaktu se postupně vyvinulo partnerství, které dnes zahrnuje inovace, vědu, technologie i kulturní vlivy — od Vincenta van Gogha až po japonské anime či sushi v Evropě.
Autor: Patrick Post/Pool via Reuters, Reuters
Současné propojení obou zemí se odráží i v obranné a bezpečnostní spolupráci, společných cvičeních či koordinaci v rámci NATO, stejně jako ve výměně v oblasti vědy a klimatu.
Autor: Patrick Post/Pool via Reuters, Reuters
Nechybí ani připomínka složitých dějin, zejména druhé světové války, a důraz na předávání paměti a smíření mezi generacemi.
Autor: Patrick Post/Pool via Reuters, Reuters
Po projevu krále následuje slavnostní atmosféra večera.
Autor: Patrick Post/Pool via Reuters, Reuters
Závěrečný přípitek v paláci patří budoucnosti – a pokračujícímu přátelství mezi Nizozemskem a Japonskem, které dnes spojuje téměř celý svět.
Autor: Patrick Post/Pool via Reuters, Reuters
Na společném portrétu královské rodiny a japonských hostů poutají pozornost především honosné róby přítomných dam. Sedící císařovna Masako zvolila modro-zlaté vzorované šaty s modrou šerpou a diamantovou tiárou, zatímco hostitelka královna Máxima oblékla třpytivou šedo-zlatou večerní toaletu s transparentními rukávy a výraznou diamantovou korunou.
Autor: Patrick Post/Pool via Reuters, Reuters
Mezi stojícími dámami v pozadí vyniká dědička trůnu princezna Amalia v karmínově červených večerních šatech s Bardot výstřihem a korzetem. Model doplnila historickou rubínovou tiárou Mellerio z roku 1888, ladícím náhrdelníkem a náušnicemi i japonským Řádem chryzantémy. Její mladší sestra, princezna Ariane, oblékla sytě růžovou róbu na jedno rameno, kterou doplnila jemnou tiárou.
Autor: Patrick Post/Pool via Reuters, Reuters
Nizozemský král Willem-Alexander a královna Máxima uspořádali v Amsterdamu slavnostní státní banket na počest japonského císaře Naruhita a císařovny Masako, kteří zahájili třídenní návštěvu země.
Autor: Nicolas Economou Reuters, Reuters