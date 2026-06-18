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Přehlídka luxusních rób. Královský banket v Amsterdamu přivítal japonského císaře

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  12:03
Nizozemský král Willem-Alexander a královna Máxima uspořádali v Amsterdamu slavnostní státní banket na počest japonského císaře Naruhita a císařovny Masako, kteří zahájili třídenní návštěvu země.
Nizozemský král Willem-Alexander se fotí s japonským císařem Naruhitem a... Nizozemská královna Máxima, japonský císař Naruhito, nizozemský král... Nizozemský král Willem-Alexander, japonská císařovna Masako a nizozemský... Japonská císařovna Masako, japonský císař Naruhito, nizozemský král... Nizozemský král Willem-Alexander, japonská císařovna Masako a nizozemský... Japonský císař Naruhito, nizozemský král Willem-Alexander a japonská císařovna... Japonský císař Naruhito, nizozemský král Willem-Alexander a japonská císařovna... Japonský císař Naruhito a nizozemský král Willem-Alexander během státního... Nizozemská královna Máxima, japonský císař Naruhito a nizozemský král... Nizozemská královna Máxima, japonský císař Naruhito, nizozemský král... Nizozemský král Willem-Alexander, japonská císařovna Masako a nizozemský... Nizozemská královna Máxima, japonský císař Naruhito, nizozemský král...

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