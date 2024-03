Nespravedlivé, jak jen to může být, teskní Wilders bez premiérské funkce

Šéfové ostatních stran svolili, že ani oni nebudou usilovat o ministerské posty, uvedl Putters podle agentury AFP.

V listopadových parlamentních volbách zvítězila Wildersova nacionalistická PVV. Její předseda je ale pro mnoho stran kvůli svým radikálním postojům jako premiér nepřijatelný, což prodlužuje vyjednávání o kabinetu. Předsedou vlády páté největší ekonomiky v Evropské unii je tak nadále Mark Rutte, jehož mnohé země podpořily jako budoucího generálního tajemníka NATO.

PVV, Lidová strana pro svobodu a demokracii (VVD) premiéra Rutteho, středopravá strana Nová společenská smlouva (NSC) a menší pravicově populistické agrární hnutí BBB se prostřednictvím vyjednavače shodly, že chtějí pokračovat ve vyjednávání.

Vznik vládního programu by podle Putterse měl mít dvě etapy, přičemž ta první by byla jen výčtem hlavních bodů a celkovým rámcem. Teprve poté by tým politiků a odborníků sepsal koaliční program, jak těchto cílů konkrétně dosáhnout, píše nizozemská veřejnoprávní stanice NOS.

Putters konstatoval, že běžná většinová vláda není možná, stejně jako menšinová vláda s tichou podporou. Všichni předsedové stran mu podle zprávy slíbili, že nebudou usilovat o ministerská křesla. Putters je též požádal, aby se po dobu vyjednávání zdrželi vyhraněných prohlášení na sociálních sítích.

Upuštění od premiérských ambicí nese Wilders velmi nelibě. Dnes prohlásil, že je to „tak nespravedlivé a ústavně nesprávné, jak jen může být“. K takovým situacím by podle Wilderse „v demokracii nemělo docházet“.