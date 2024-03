Wilders prolomil „prokletí“ a vytvoří vládu. Cena je však vysoká

Přesné obrysy nové koaliční vlády nejsou podle AP stále jasné. Stanovený prostředník Kim Putters, který vedl zdlouhavá tajná jednání se zástupci zúčastněných stran, však věří, že všichni jsou nyní připraveni uzavřít dohodu. Ve čtvrtek má parlament informovat o tom, čeho dosáhl.

„Očekávám, že tyto strany učiní další krok k sestavení kabinetu,“ řekl Putters novinářům téměř čtyři měsíce poté, co Wildersova krajně pravicová Strana pro svobodu (PVV) dosáhla ohromujícího volebního vítězství.

Zároveň se však ukázalo, že její koaliční potenciál je mizivý, protože nikdo z dalších parlamentních subjektů se s ním zejména při vidině, že by se stal premiérem, na sestavení vlády dohodnout nechtěl. Wilders dlouho toto „prokletí“ přehlížel a optimismu, že této mety nakonec dosáhne, se tak úplně nevzdával. Nyní však podle nizozemské televizní stanice NOS se pravděpodobně Wilders vzdá požadavku na post premiéra.

Podle NOS se zvažuje scénář, podle něhož by lídři těchto stran zůstali v parlamentu a do nové vlády nevstoupili. V tomto plánu, známém jako „mimoparlamentní“ kabinet, by byli do vrcholných vládních funkcí jmenováni politici a odborníci, kteří nejsou považováni za blízké spojence žádné ze stran a úzce by spolupracovali s parlamentem.

„Jsem ochoten zvážit všechny možnosti sestavení vlády, menšinové vlády nebo i mimoparlamentní vlády (vlády úředníků) spíše než vypsání nových voleb,“ řekl už v únoru Geert Wilders.

Wilders prostřednictvím svého vyjednavače vede rozhovory s třemi konzervativními stranami už od 22. listopadu loňského roku.

Středopravá strana Nová společenská smlouva (NSC) vedená Pieterem Omtzigtem se začátkem února rozhodla, že v koaličních rozhovorech nebude pokračovat. NSC však podle něj nevyloučila, že bude tolerovat případnou pravicovou menšinovou vládu.