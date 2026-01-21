K rozkolu došlo podle portálu NL Times po stranické schůzi, na které odcházející členové vyjádřili nespokojenost s Wildersovým vedením a směřováním strany.
Nové uskupení povede Gidi Markuszower, který byl dlouholetým spojencem Wilderse a v parlamentu seděl za PVV téměř devět let. O vedení nové politické frakce informoval další odcházející člen PVV Hidde Heutink. Ve svém prohlášení nově založené hnutí uvedlo, že chce spolupracovat se všemi stranami, které milují Nizozemsko.
Wilders uvedl, že ho rozhodnutí překvapilo. Poznamenal, že v posledních týdnech probíhaly diskuse o směřování strany a že zákonodárci se závěry jednání dříve souhlasili.
Poslanci, kteří stranu opustili, kritizovali Wilderse mimo jiné za jeho veřejné chování. „Zveřejňování urážlivých obrázků o islámu na X je samozřejmě povoleno, ale nakonec to pro voliče žádné problémy neřeší,“ stojí v dokumentu zaznamenávajícím průběh stranické schůze. V záznamu také stojí, že nespokojení členové PVV žádali okamžitou změnu politiky strany. Argumentovali tím, že PVV nedosáhla pro voliče dostatečného úspěchu a že Wilders jako jediný oficiální člen strany ohrožuje její budoucnost.
