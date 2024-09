„Do naší kanceláře vtrhli ozbrojení muži, začali střílet, byl to pogrom. Umřeli mladí kluci. Vladislave, co to děláš? Co řekneš svým rodičům a našim dětem? Jak jsi mohl dovést situaci do takového absurdna?“ obrátila se ve středu slzící Taťjana Bakalčuková na svého muže – jak jinak než prostřednictvím videa na Telegramu.

Vladislav se rozhodně postavil proti společnému podniku s operátorem pouliční reklamy Russ Outdoor, dokonce se spekuluje o románku mezi Bakalčukovou a jedním z jeho manažerů.