Ukrajina opakovanými útoky na největšího ruského online prodejce Wildberries přibližuje válku Rusům až na práh jejich domů. Někteří podnikatelé uvádí, že se obávají kompletního zhroucení svého byznysu a bojí se velkých ekonomických dopadů. Pozorovatelé též podotýkají, že se útoky mohou projevit i na ruské obraně, která se možná bude muset se rozšířit i na tyto sklady. Může tu být ale ještě jeden paradoxní efekt.
Wildberries nese hrdé označení „ruský Amazon“. Podobně jako americký gigant jsou jeho sklady a služby v podstatě všudypřítomné. Jeho síť výdejních míst pokrývá jinak odlehlý venkov. Mnozí Rusové si už i zvykli, že nemusí chodit do kamenných obchodů a mohou si vše pohodlně objednat online.
Propaganda Rusy zásobuje zprávami o tom, že Rusko útočí jenom na vojenské cíle, zatímco ty civilní cíle zasahuje jenom Ukrajina.
Karel Svobodaukrajinista