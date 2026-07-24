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Válku už mají doma. Útoky na Wildberries mohou Rusy sjednotit za Putinem

Jan Hron
  16:26

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Ukrajinské dronové útoky zničily logistické centrum ruského největšího online prodejce, společnosti Wildberries, v Krasnodaru. (22. července 2026) | foto: Profimedia.cz

Ukrajina opakovanými útoky na největšího ruského online prodejce Wildberries přibližuje válku Rusům až na práh jejich domů. Někteří podnikatelé uvádí, že se obávají kompletního zhroucení svého byznysu a bojí se velkých ekonomických dopadů. Pozorovatelé též podotýkají, že se útoky mohou projevit i na ruské obraně, která se možná bude muset se rozšířit i na tyto sklady. Může tu být ale ještě jeden paradoxní efekt.

Wildberries nese hrdé označení „ruský Amazon“. Podobně jako americký gigant jsou jeho sklady a služby v podstatě všudypřítomné. Jeho síť výdejních míst pokrývá jinak odlehlý venkov. Mnozí Rusové si už i zvykli, že nemusí chodit do kamenných obchodů a mohou si vše pohodlně objednat online.

Propaganda Rusy zásobuje zprávami o tom, že Rusko útočí jenom na vojenské cíle, zatímco ty civilní cíle zasahuje jenom Ukrajina.

Karel Svobodaukrajinista

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