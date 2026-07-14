Protiteroristická policie: smrt političky Widdecombeová byla cíleným útokem

„Je zřejmé, že se jednalo o cílený útok,“ řekl šéf protiteroristické policie Laurence Taylor. „Stále pracujeme na tom, abychom pochopili rozsah jakéhokoli plánování nebo přípravy a motivace, která je za tímto útokem,“ uvedl dále podle agentury AP.
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Smrt britské pravicové političky vyšetřuje protiteroristická policie
Widdecombeová byla ve čtvrtek nalezena mrtvá ve svém domě na jihozápadě Anglie. Policie uvedla, že utrpěla vážná zranění, příčinu smrti ale nezveřejnila. Vyšetřovatelé se domnívají, že politička byla napadena už ve středu před svým plánovaným on-line vystoupením v televizi. V souvislosti s její smrtí policie zatkla osmadvacetiletého Brita, který je ve vazbě.
Widdecombeová byla v minulosti poslankyní britského i Evropského parlamentu a v 90. letech působila jako státní tajemnice ve vládách konzervativního premiéra Johna Majora. Dlouho byla členkou Konzervativní strany, ale v roce 2019 vstoupila do protiunijní Brexit party, dnešní pravicově populistické Reform UK.
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Její smrt otřásla britskou politickou scénou. Případ podle agentury Reuters zesílil obavy o bezpečnost politiků v zemi, kde byli v posledním desetiletí zavražděni dva britští poslanci. Labouristickou poslankyni Jo Coxovou v době brexitové kampaně v roce 2016 smrtelně postřelil a pobodal neonacista. Konzervativního poslance Davida Amesse v roce 2021 ubodal muž inspirovaný teroristickou organizací Islámský stát.