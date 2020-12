Tým odborníků míří do ohniska nákazy Wu-chanu. Nebude pod dohledem Číňanů

Experti by se měli vydat do čínského města Wu-chanu, kde byly potvrzeny první případy koronaviru. Uvedl to krizový expert Světové zdravotnické organizace (WHO) Michael Ryan.

„Bude to tým WHO složený z mezinárodně uznávaných expertů, kteří budou spolupracovat s čínskými kolegy, ale nebudou pod dohledem čínských představitelů,“ uvedl na tiskové konferenci Ryan. Podle zástupce WHO mise přijíždí do Číny na pozvání tamních úřadů, ale ve své práci bude striktně dodržovat vědecké zásady.

Podle Ryana se mise nejdříve zastaví z diplomatických a zdvořilostních důvodů v Pekingu. Členové týmu, kterých bude asi 15, budou muset také strávit dva týdny v karanténě. „Cílem této mise je dojet na místo, kde byly zaznamenány první případy nákazy lidí (koronavirem),“ dodal Ryan.

Podle jednoho z členů mise, biologa Fabiana Leendertze z německého Institutu Roberta Kocha, cílem cesty není soudit Čínu. „Pokusíme se pochopit, co se stalo,“ řekl agentuře AP biolog, který má zkušenosti s výzkumem původu eboly. Leendertz neočekává, že by úřady na odborníky vyvíjely nátlak.

Podle Leendertze bude mise zkoumat odebrané lékařské vzorky a na základě získaných dat z průzkumu se bude snažit vystopovat počátek šíření koronaviru. „Uvidíme, kam nás to dovede, jestli do Wu-chanu či jiného města,“ uvedl biolog. Podle něj ale nebude snadné vystopovat začátek šíření koronaviru, a to kvůli podobnosti covidu-19 s jinými virovými onemocněními.

Tým bude také zkoumat, jak se virus přenesl z člověka na zvířete. U odborné veřejnosti převládá názor, že původním nositelem viru byl netopýr. Ze kterého zvířete se ale koronavirus přenesl na člověka, zatím není jasné. V minulosti se v této souvislosti nejčastěji hovořilo o luskounech.

Hongkongský deník South China Morning Post připomíná, že otázka původu koronaviru je v Číně poměrně ožehavá. Čínská státní média dávají prostor tezím, podle kterých byl koronavirus dovezen do Wu-chanu ze zahraničí. Poukazují při tom na některé studie realizované v západních zemích, podle kterých se tam koronavirus šířil dříve, než byl zaznamenán v Číně.

Některé země, například Spojené státy, Čínu kritizovaly za to, že údajně výskyt nového viru zatajovala. Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa kritizovala také WHO za to, že se příliš poddává vůli Pekingu.