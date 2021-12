Třetí dávky pandemii prodlužují, vakcíny chybí chudým zemím, řekl šéf WHO

Pokud by se vypotřebované vakcíny použily místo posilujících dávek pro zdravotní personál a rizikové skupiny, mohlo být už v září ve všech zemích naočkováno 40 procent lidí. Více než polovina členských států WHO však 40procentního cíle do konce tohoto roku nedosáhne, upozornil ve středu v Ženevě Tedros.

WHO vychází z předpokladu, že při 40procentní globální proočkovanosti v každé zemi by byla akutní fáze pandemie u konce. „Plošné programy očkování posilující dávkou pandemii pravděpodobně prodlužují, místo aby ji ukončily,“ poznamenal šéf WHO.

Problém podle něj spočívá v tom, že očkovací dávky jsou dodávány zemím, které už mají vysokou proočkovanost. Tyto dávky pak chybí v chudších zemích. To dává viru příležitost se šířit ve špatně zásobených oblastech a vytvářet tam nové varianty.

Také nezávislá očkovací rada, která radí WHO, se ve středu vyslovila jasně proti všeobecným programům očkování třetí dávkou.

WHO nyní znepokojuje především šíření zjevně nakažlivější koronavirové varianty omikron. Ředitel WHO pro Evropu Hans Kluge agentuře Reuters řekl, že do začátku příštího roku bude tato varianta na kontinentě převažovat. Tři až čtyři týdny přitom bude třeba k poznání, jak závažná onemocnění covid-19 omikron způsobuje. Země se však podle něj mají připravit na značný nárůst infekcí. „Není pochyb o tom, že Evropa se zase jednou stane epicentrem globální epidemie,“ upozornil Kluge.

Omikron je už nyní dominantní ve Velké Británii, Dánsku či Portugalsku. „Jsem velmi znepokojen, ale není důvod k panice,“ řekl Kluge. Dobrou zprávou podle něj je, že víme, co dělat. Vakcinaci je třeba doplnit o nošení respirátorů a vyloučit zbytné kontakty během vánočních a novoročních svátků.