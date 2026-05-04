WHO krotí rozruch okolo hantaviru na výletní lodi. Ohrožení veřejnosti je nízké, tvrdí

V souvislosti s možným ohniskem hantaviru zemřely podle médií nizozemský manželský pár a osoba německé národnosti.
„V návaznosti na tragickou ztrátu životů přijmeme urychlená opatření na podporu odpovědi na incident spojený s hantavirem na palubě výletní lodi v Atlantickém oceánu,“ uvedl Kluge v prohlášení. „Není důvod k panice ani zavádění cestovních omezení,“ doplnil.
Server BBC informuje, že sedmdesátiletý Nizozemec zemřel po příjezdu na ostrov Svatá Helena. U jeho o rok mladší manželky se příznaky onemocnění projevily už na palubě, následně zemřela v péči lékařů v johannesburské nemocnici. Jejich úmrtí potvrdily také jihoafrické úřady.
Třetí zemřelá osoba je německé národnosti, informovala agentura Reuters s odvoláním na nizozemskou společnost Oceanwide Expeditions, která plavbu lodi MV Hondius zajišťuje. Média dříve psala, že tělo posledního zemřelého se nachází na palubě plavidla.
|
Dovolená jako z hororu. Na výletní lodi se objevil vzácný hantavirus, zemřeli tři lidé
Jihoafrické úřady a společnost uvedly, že pomocí testů se nákaza hantavirem zatím potvrdila pouze u jednoho člověka, a to devětašedesátiletého Brita, který je na jednotce intenzivní péče v Johannesburgu. Naléhavou lékařskou péči potřebují také dva členové posádky, doplnila společnost Oceanwide Expeditions.
„Jsem v úzkém kontaktu s našimi týmy, abychom zajistili koordinovanou reakci založenou na vědeckých poznatcích. Děkuji jihoafrickým úřadům za jejich rychlou pomoc včetně péče o pacienta z Británie,“ doplnil Kluge. Připomněl také, že nákaza tímto virem je vzácná. Ačkoliv může mít v některých případech závažný průběh, mezi lidmi se přenáší jen obtížně.
Loď se podle BBC nyní nachází na pobřeží Kapverdských ostrovů, kde pravděpodobně kotví již nejméně 24 hodin. Tamní úřady podle Reuters uvedly, že plavidlu spojenému s nákazou neumožní zakotvit v přístavu Praia. Doplnily, že mobilizují leteckou záchrannou službu pro případ potřeby evakuace pacientů, a ujistily, že obyvatelé ostrovního státu nejsou v ohrožení.
Na lodi je podle Oceanwide Expeditions 149 lidí 23 různých národností. Před třemi týdny vyplula z města Ushuaia na jihu Argentiny a míří na Kanárské ostrovy. Firma v prohlášení uvedla, že pro vylodění cestujících zvažuje plavbu do přístavu Las Palmas či na ostrov Tenerife. Na palubě platí přísná preventivní opatření včetně izolace, zpřísněných hygienických postupů a lékařského dohledu, doplnila společnost.
Hantavirus je vzácné virové dýchací onemocnění, které provázejí bolesti hlavy, závratě, horečka, nevolnost, průjem a bolesti žaludku, po nichž následuje náhlý nástup vážných dýchacích potíží. Na nákazu zatím neexistuje žádná léčba, lék ani vakcína. Úmrtnost dosahuje 35 až 50 procent.