Tečka za pandemií covidu. WHO odvolala globální stav zdravotní nouze

Oznámení WHO znamená symbolický konec pandemie koronaviru. WHO nicméně uvedla, že i když nouzová fáze skončila, pandemie stále trvá. Organizace zaznamenala nedávné nárůsty případů v jihovýchodní Asii a na Blízkém východě.

Nejvyšší stupeň pandemické pohotovosti platil od 30. ledna 2020. Konkrétní dopady rozhodnutí nemá, protože každá země si o ochranných opatřeních rozhoduje sama, poznamenala agentura DPA.

Experti WHO konstatovali pokles počtu pacientů nakažených covidem-19 v nemocnicích a na jednotkách intenzivní péče, klesající počet úmrtí v souvislosti s touto nemocí i vysokou míru imunizace obyvatel proti covidu-19. Doporučili, aby začala nová fáze přístupu k této nakažlivé nemoci. „ To nicméně neznamená, že by covid-19 nepředstavoval nadále hrozbu pro globální zdraví,“ řekl šéf WHO. Zrušení stavu nouze označila WHO za znamení pokroku.

Podle Ghebreyesusova odhadu v souvislosti s nemocí covid-19 zemřelo ve světě nejméně 20 milionů lidí. Oficiální statistiky organizace, které vycházejí z údajů od členských zemí, přitom mluví zhruba o 6,9 milionu mrtvých. Odhad WHO se podle agentury AFP zakládá na analýze takzvané nadúmrtnosti, tedy rozdílu mezi počtem úmrtí v letech, kdy byla pandemie covidu-19, a průměrem z let před pandemií.

Administrativa amerického prezidenta Joe Bidena už oznámila, že hodlá oficiálně ukončit pandemii 11. května a zrušit dvě nouzové deklarace. Mnohé služby, jako bezplatné testování a vakcíny, tak skončí.

Zdravotní stav nouze je nejsilnější globální výstraha, kterou může WHO formálně provést. Když je vyhlášena, země mají zákonnou povinnost rychle reagovat. Vyhlášení pomohlo soustředit mezinárodní pozornost na zdravotní hrozbu a posílit spolupráci v poskytování vakcín a léčby.

WHO označila šíření koronaviru za pandemii 11. března 2023. Podle definice WHO je pandemie charakterizována šířením pandemického viru v komunitách v alespoň 2 zemích jednoho WHO regionu a alespoň v jedné zemi z dalšího WHO regionu.

Počet úmrtí v souvislosti s koronavirovou nákazou klesl z maxima více než 100 000 mrtvých za týden v lednu 2021 na něco přes 3500 v týdnu do letošního 24. dubna, vyplývá z dat WHO. Představitelé WHO však upozornili, že v mnoha zemích se nemoci nyní věnuje menší pozornost, což vede k menšímu testování a nižšímu sledování vývoje nákazy.