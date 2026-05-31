Pět pacientů se zotavilo z nového druhu eboly, proti němuž neexistuje léčba

  14:53
Pět pacientů se zotavilo ze vzácného typu eboly, uvedl dnes podle agentury AP generální ředitel Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus při otevření nového centra pro léčbu eboly v Bunii. Bunia je hlavní město provincie Ituri, která je ohniskem nákazy.

Pracovník Lékařů bez hranic se v centru pro léčbu eboly v konžské Mangině chystá na vstup do zóny vysokého rizika – kde leží nakažení. Zůstat tam smí hodinu. V ochranném oblečení je horko, špatně se v něm dýchá a je těžké. S přibývajícím časem roste riziko případné chyby a vlastní nákazy. Ebola je vysoce nakažlivá a může zabít až 90 procent nemocných. Přenáší se při kontaktu s krví, sekrety a tělesnými tekutinami nemocného. Proto je nutný ochranný oblek. | foto: Carl Theunis/Lékaři bez hranic

„Dnes budou propuštěni čtyři lidé a jeden byl propuštěn předevčírem,“ řekl šéf WHO. „Samozřejmě stále pracujeme na vakcínách a léčbě, ale to neznamená, že se lidé nemohou z eboly zotavit,“ dodal.

WHO už v pátek oznámila, že se jeden pacient zotavil z varianty Bundibugyo, nového druhu eboly, na který neexistuje schválená léčba ani vakcína. Jednalo se o první zdokumentované uzdravení potvrzeného pacienta z tohoto onemocnění při současné epidemii. Aktuální oficiální údaje WHO v Kongu ukazují 906 pacientů s podezřením na ebolu a 223 podezřelých úmrtí. Ministerstvo zdravotnictví v sousední Ugandě potvrdilo devět případů a jedno úmrtí.

Lékaři bez hranic (MSF) v sobotu uvedli, že šíření viru je i přes lépe organizovaná zdravotnická zařízení a novou humanitární pomoc nadále rychlejší než reakce. MSF proto vyzvali k okamžitému rozšíření testování, rychlejšímu nasazení humanitárních pracovníků a trvalému přístupu ke zdravotnickému materiálu.

WHO vybrala slibné kandidáty vakcín a léčby proti ebole kmene Bundibugyo

Nebezpečí, kterým čelí zdravotníci, se zvýšilo kvůli hněvu obyvatel nad přísnými lékařskými protokoly pro zacházení s těly obětí, jež jsou v rozporu s místními pohřebními rituály. Obyvatelé ve třech případech zaútočili na zdravotnická zařízení.

Africké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) vyhlásilo epidemii v Ituri 15. května. Odtud se ebola rozšířila do sousední Ugandy.

Ebola je virové onemocnění, které se šíří kontaktem s nakaženou osobou nebo kontaminovaným materiálem. Projevuje se krvácením a k symptomům patří horečka, zvracení, průjem či bolesti svalů. Proti některým kmenům eboly existují léky a vakcíny. V Kongu a Ugandě se ale v současnosti šíří varianta viru Bundibugyo, proti které očkování ani účinná léčba neexistují.

Virus v Africe způsobil několik epidemií tohoto onemocnění, jehož smrtnost dosahuje 25 až 90 procent. Nynější epidemie je už sedmnáctá od roku 1976. Nejhorší vypukla na začátku prosince 2013 v západní Africe. Ebole tehdy za více než dva roky podlehlo přes 11 000 lidí. V letech 2018 až 2020 zemřelo v Kongu kvůli ebole téměř 2 300 lidí.

