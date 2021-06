WHO vyzývá státy ke sdílení vakcín s Afrikou, situace se tam zhoršuje

Mnohé nemocnice v afrických zemích navíc nejsou připraveny, aby čelily náporu vážně nemocných pacientů, upozornila organizace a vyzvala bohaté státy, které již očkováním pokryly značnou část populace, aby vakcíny sdílely.

Regionální ředitelka WHO pro Afriku Matshidiso Moetiová uvedla, že v Africe bylo z celkové 1,3 miliardy lidí zatím naočkováno 31 milionů. To znamená, že k očkování se zatím dostala jen asi dvě procenta Afričanů. Obě dávky pak dostalo zhruba sedm milionů osob v Africe. „Zatímco mnohé státy mimo Afriku nyní naočkovaly prioritní skupiny a mohou dokonce uvažovat o očkování dětí, africké státy mají problémy i s druhou dávku pro nejrizikovější skupiny,“ zdůraznila Moetiová.

Jen samotná Jihoafrická republika, která registruje od začátku šíření viru zhruba 1,6 milionu případů a přes 56 tisíc úmrtí, a je tak nejzasaženější v Africe, zaznamenala minulý týden nárůst infekcí o 60 procent. Přes milion dávek vakcíny od společnosti Johnson & Johnson, které měly být již používány, v ní přitom leží ladem kvůli obavám, že v továrně společnosti Emergent BioSolutions v americkém Baltimoru došlo při výrobě ke kontaminaci.



Ředitel afrických středisek pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) John Nkengasong sdělil, že v nejbližší době očekává informace o těchto i budoucích dávkách této vakcíny od amerických lékových úřadů. Právě preparát od firmy Johnson & Johnson má podle Nkengasonga pro Afriku zásadní význam, protože se na rozdíl od ostatních vakcín nemusí skladovat při velmi nízkých teplotách a stačí jen jedna jeho dávka.

Koronavirus je na vzestupu i jinde v Africe. Například hlavní město Konga, Kinshasa, nyní podle místní kanceláře WHO čelí „exponenciálnímu nárůstu“. Rychlejšímu šíření koronaviru čelí také například Uganda, Angola a Namibie.

Podle průzkumu, který provedla WHO v květnu, připadá v mnohých afrických zemích na 100 tisíc obyvatel jedno lůžko na jednotce intenzivní péče. V USA či Německu to je 25 lůžek na stejný počet obyvatel, uvedla agentura AFP.

Velká část vakcín se do Afriky zatím dostala díky programu COVAX, který zaštiťuje WHO a jehož cílem je zajistit očkovací preparáty chudším zemím. Klíčovým dodavatelem do schématu byla indická společnost Serum Institute of India, která ale pozastavila své dodávky kvůli nepříznivé epidemické situaci v Indii. Přispět programu se chystají například také USA. Americký prezident Joe Biden v květnu přislíbil, že Spojené státy do konce června rozdělí do zahraničí celkem 80 milionů dávek vakcín proti covidu-19 od různých výrobců.