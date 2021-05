WHO se vzbudila pozdě. Pandemii provázela série pochybení, rozhodla komise

Názorový obrat vysvětlila organizace „novými poznatky z výzkumů“. Nebyl to jediný její krok, nad kterým mnozí zvedali obočí. Hodně se mluvilo o tom, že WHO značně nekriticky přejímala informace čínských úřadů. V té souvislosti nepůsobily dobře vazby etiopského šéfa WHO Tedrose Adhanoma Ghebreyesuse na Peking – byl zvolen s čínskou podporou. Rovněž se mluvilo o tom, že WHO oficiálně označila nákazu jako „pandemii“ příliš pozdě, až 11. března 2021.