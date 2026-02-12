Rusko zkouší zablokovat WhatsApp. Chce prosadit státní aplikaci, reaguje firma

Rusko dlouhodobě podporuje domácí platformy a usiluje o větší kontrolu nad svým internetovým prostorem. Spor se zahraničními technologickými poskytovateli se po invazi ruské armády na Ukrajinu v únoru 2022 ještě vyostřil.
Ruské úřady prosazují státem podporovanou konkurenční aplikaci s názvem MAX, která může být podle kritiků využívaná ke sledování uživatelů. To státní média odmítají.
WA uvedl, že blokování je snahou Ruska přimět uživatele k používání „státní sledovací aplikace“. „Nadále děláme vše, co je v našich silách, aby uživatelé zůstali ve spojení,“ uvedla společnost.
Na otázku, zda se WA vrátí do Ruska, mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov ve středu odpověděl, že se jedná o otázku dodržování legislativy.
Pokud Meta tuto legislativu dodrží a bude komunikovat s ruskými úřady, budou moci obě strany podle něj dosáhnout dohody. Pokud ale setrvá na „nekompromisním“ postoji a prokáže, že není připravena přizpůsobit se ruským zákonům, dohoda nepřichází v úvahu, dodal.
Deník Financial Times dříve informoval, že ruské úřady odstranily WA, zabezpečenou aplikaci pro zasílání zpráv s asi 100 miliony uživateli, z on-line adresáře provozovaného státním úřadem pro kontrolu médií a internetu Roskomnadzorem. Kreml na žádost Reuters o komentář zatím nereagoval.
Rusko loni začalo omezovat některé hovory na WA i v jiné komunikační aplikaci Telegram. Zároveň obvinilo zahraniční platformy, že odmítají sdílet informace s ruskými úřady v případech podvodů a terorismu. V prosinci rovněž zablokovalo aplikaci FaceTime pro videohovory od americké firmy Apple.