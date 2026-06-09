Na letišti ve Wellingtonu silný vítr na krátkou dobu převrátil lehké letadlo poté, co ho poryv naklonil na bok, uvedl mluvčí letiště. „Nikdo nebyl zraněn a letadlo se rychle podařilo postavit zpět na kola,“ doplnil. Podle místních médií stroj krátce předtím přistál, cestující však již nebyli na palubě. Letiště v hlavním městě zrušilo přibližně osm spojů, píše Reuters.
V některých částech Wellingtonu vyhlásily úřady stav nouze, protože meteorologická služba varovala před vlnami vysokými až devět metrů podél jižního pobřeží města. „Vstupujeme do období, kdy mají podle předpovědi udeřit nejsilnější vlny. Pokud jste v evakuační zóně a dosud jste neopustili svůj dům, zůstaňte uvnitř a nevycházejte,“ uvedly místní úřady v prohlášení.
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K Novému Zélandu se žene bouře Gabrielle. Aerolinky ruší lety
V úterý byla také zrušena trajektová doprava mezi ostrovy Nového Zélandu. Meteorologická služba očekává dopoledne a brzy odpoledne místního času (brzy ráno SELČ) rychlé zesílení vlnobití podél východního pobřeží Severního a Jižního ostrova a Chathamských ostrovů.