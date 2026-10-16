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Ukrajina válku dávno prohrála, tvrdí vůdkyně AfD. Volá po respektu k Rusku

  15:46
Spolupředsedkyně AfD Alice Weidelová ve Spolkovém sněmu (9. září 2026)

Spolupředsedkyně AfD Alice Weidelová ve Spolkovém sněmu (9. září 2026) | foto: AP

Spolupředsedkyně AfD Alice Weidelová. (6. září 2026)
Spolupředsedkyně německé strany AfD Alice Weidelová vystupuje na sjezdu strany...
Spolupředsedové německé strany Alternativa pro Německo (AfD) Alice Weidelová a...
Spolupředsedkyně AfD Alice Weidelová při německých parlamentních volbách (24....
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Německo by mělo přestat financovat „prohranou“ válku na Ukrajině a zlepšit vztahy s Ruskem. Tvrdí to spolupředsedkyně Alternativy pro Německo (AfD) Alice Weidelová. Podle ní je třeba brát v úvahu i ruské bezpečnostní zájmy. Naznačila též, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nechce mír.

„Podle mě je špatné financovat už dávno prohranou válku. Ukrajina je bohužel moc malá a nemůže vyhrát. Naše vláda se chová nebezpečně. Je velmi riskantní podporovat Ukrajinu,“ řekla v rozhovoru pro magazín The Economist.

Tvrdí, že pokračování války může být bezpečnostním rizikem pro Evropu, neupřesnila nicméně, jaká rizika má přesně na mysli.

„Zatímco zavádíme na Rusko jeden balík sankcí za druhým, Donald Trump hovoří s Vladimirem Putinem o dodávkách nafty. To bychom chtěli i pro Německo,“ dodala.

Předák mladé AfD končí. Na mapě volal po Velkoněmecku, vybarvil i části Česka

Na otázku, zda existují důkazy, že Vladimir Putin chce mír, Weidelová otázku obrátila: „Můžete mi dát jeden důkaz, že Volodymyr Zelenskyj má zájem o mír?“ Když novinářka Economistu vyjmenovala příklady, spolupředsedkyně AfD uvedla, že Německo dalo Ukrajině příliš a je vysoce zadlužené.

Připouští, že Rusko bylo v roce 2022 agresorem. Zároveň ale dodává, že Západ po desetiletí ignoroval bezpečnostní obavy Ruska a musí s tím přestat. Dle jejích slov bychom neměli brát v potaz pouze bezpečnostní zájmy Ukrajiny, ale také bezpečnostní zájmy Ruska.

AfD s krajní levicí v Sasku-Anhaltsku přijaly výzvu k ukončení protiruských sankcí

Weidelová taktéž uvedla, že až válka skončí, ukrajinští uprchlíci budou muset opustit Německo a vrátit se domů. AfD se profiluje výrazně protiimigračně.

Strana dlouhodobě kritizuje protiruské sankce jako poškozující Německo. V Sasku-Anhaltsku, kde drtivě vyhrála zářijové zemské volby, ve spolupráci s populisticky levicovým Spojenectvím sociální spravedlnosti a hospodářského rozumu (BSW) na mimořádném zasedání sasko-anhaltského sněmu schválila výzvu k zastavení zbrojní a finanční pomoci Ukrajině a ke zrušení hospodářských sankcí vůči Rusku.

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