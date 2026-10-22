Jednadvacetiletá Julia se rozešla s dvaadvacetiletým Vadimem poté, co jí ukradl peníze z trezoru, aby mohl financovat svou závislost na hazardu, informoval britský list The Sun.
Ve snaze o usmíření navštívil Vadim její byt v centru Moskvy s lahví alkoholu a za krádež se omlouval.
Záznamy z bezpečnostních kamer ukázaly, jak bývalý Putinův vojenský branc seděl téměř půl hodiny na podlaze před dveřmi a prosil svou bývalou přítelkyni o odpuštění. Ta ho následně vpustila do bytu.
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Tam poté vypukla hádka, která se vyhrotila až do té míry, že byli sousedé nuceni zavolat ostrahu. Julia podle policie bodla Vadima „jediným smrtelným úderem“.
Na místo se ihned dostavili záchranáři, kteří však Vadima prohlásili za mrtvého.
Modelka byla zadržena pro podezření z vraždy a odvezena k výslechu, uvedla ruská Vyšetřovací komise.
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Pár se znal údajně již od školních let a do Moskvy se přistěhoval z Jamalskoněnecké oblasti na Sibiři.
Julia pracovala jako manažerka u ruského výrobce parfémů a kosmetiky, a „vedle toho“ se živila jako webkamerová modelka.
Vadim dříve sloužil v ruské armádě. Podle příbuzných byl závislý na hazardu a „topil se v dluzích“. Julia se s Vadimem kvůli jeho závislosti rozcházela dokonce opakovaně.