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Okradl ji a peníze prohrál v sázkách. Modelka expřítele zabila jednou ranou

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  18:36
Webkamerová modelka Yulia, která je obviněná z toho, že v Moskvě zavraždila...

Webkamerová modelka Yulia, která je obviněná z toho, že v Moskvě zavraždila svého bývalého přítele. | foto: Profimedia.cz

Video zachycuje Rusa Vadima, který čeká před bytem své bývalé přítelkyně. (1....
Webkamerová modelka Yulia, která je obviněná z toho, že v Moskvě zavraždila...
Bývalý přítel obviněné modelky Vadim.
Video zachycuje Rusa Vadima, který čeká před bytem své bývalé přítelkyně. (1....
6 fotografií
Ruskou webkamerovou modelku zatkla policie poté, co údajně ubodala svého expartnera a bývalého vojáka. Ten ji okradl o více než půl milionu rublů (kolem 150 tisíc korun). Peníze následně prohrál při sportovních sázkách.

Jednadvacetiletá Julia se rozešla s dvaadvacetiletým Vadimem poté, co jí ukradl peníze z trezoru, aby mohl financovat svou závislost na hazardu, informoval britský list The Sun.

Ve snaze o usmíření navštívil Vadim její byt v centru Moskvy s lahví alkoholu a za krádež se omlouval.

Záznamy z bezpečnostních kamer ukázaly, jak bývalý Putinův vojenský branc seděl téměř půl hodiny na podlaze před dveřmi a prosil svou bývalou přítelkyni o odpuštění. Ta ho následně vpustila do bytu.

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Tam poté vypukla hádka, která se vyhrotila až do té míry, že byli sousedé nuceni zavolat ostrahu. Julia podle policie bodla Vadima „jediným smrtelným úderem“.

Na místo se ihned dostavili záchranáři, kteří však Vadima prohlásili za mrtvého.

Modelka byla zadržena pro podezření z vraždy a odvezena k výslechu, uvedla ruská Vyšetřovací komise.

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Pár se znal údajně již od školních let a do Moskvy se přistěhoval z Jamalskoněnecké oblasti na Sibiři.

Julia pracovala jako manažerka u ruského výrobce parfémů a kosmetiky, a „vedle toho“ se živila jako webkamerová modelka.

Vadim dříve sloužil v ruské armádě. Podle příbuzných byl závislý na hazardu a „topil se v dluzích“. Julia se s Vadimem kvůli jeho závislosti rozcházela dokonce opakovaně.

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