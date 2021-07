Ve Washingtonu se zřítila budova ve výstavbě, několik dělníků je zraněných

Budova se v americké metropoli zřítila okolo 15:30 místního času (21:30 SELČ), uvedl zástupce šéfa záchranných složek John Donnelly. Záchranáři krátce po nehodě z trosek vyprostili čtyři pracovníky, kteří byli z místa zhruba osm kilometrů severně od centra města převezeni do nemocnice. „Zranění nejsou v ohrožení života,“ dodal Donnelly.



Dalšího muže hasiči vytáhli po více než hodině, je podle nich při vědomí. Na místě podle agentury Reuters pomáhaly desítky záchranářů, kteří za pomocí těžké techniky a pil odstraňovali velké kusy dřeva ze stavby.

