Stavba se má tyčit do výšky 76 metrů a převýšit tak 50metrový Vítězný oblouk v Paříži, kterým je inspirovaná. Nedaleký Lincolnův památník stojící na opačném břehu řeky Potomac převýší více než dvojnásobně. Veteránům hlavně vadí, že plánovaný oblouk zakryje výhled z vojenského Arlingtonského hřbitova na Lincolnův památník a naruší tak jejich symbolické propojení.
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Bob, který je v důchodu a protesty, které začaly před osmi týdny, organizuje, vysvětluje, že volný prostor mezi hřbitovem a památníkem má kulturní význam a pro veterány je důležitý. Podle Boba s protestem nepřestanou, ani když se těžké stroje zaryjí do půdy, kterou veteráni považují za posvátnou.
„Mám tam sedm příbuzných,“ říká o vojenském hřbitově. Připomíná slova matky jednoho padlého vojáka, podle níž vizuální propojení symbolizuje vztah mezi obětí a jejím smyslem. Bobova manželka Antonia říká, že průhled představuje jednotu národa, která sahá až ke konci občanské války.
Trumpův zamýšlený architektonický odkaz veteráni odsuzují jako monstrózní a sebestředný projekt. Boba ani nepřekvapil, když se o něm poprvé dozvěděl. „Protože je to Trump. Překvapil mě ale jeho rozsah,“ říká.
Trumpova administrativa v říjnu informovala soud, že stavba by mohla začít už ve čtvrtek 5. listopadu. Ten den se má sejít Národní komise pro plánování hlavního města (NCPC), od níž se očekává, že projekt schválí. Několik jejích členů včetně předsedy jmenoval Trump. Proti výstavbě oblouku se u soudu postavilo několik veteránů války ve Vietnamu, Washington či stát Virginie. Mimo jiné je k ní podle nich nutné schválení Kongresem.
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Veteráni protestující na Memorial Circle očekávají rozhodnutí soudu a obávají se, že se kolem prostoru objeví plot a Trumpova administrativa prostě začne stavět. Bob, který je členem organizace Veteráni za mír (Veterans for Peace), zmiňuje Trumpovo rozhodnutí zbourat východní křídlo Bílého domu. „Zmizel kus historie,“ říká muž, který Trumpovu vládu označuje pojmem režim. Vzpomíná, že východním křídlem několikrát vstupoval dovnitř jako návštěvník.
Protestu se účastní dalších asi šest veteránů a kromě Bobovy manželky další tři podporovatelky. Několik dalších účastníků protestu přichází později. Jedna z žen, Jackie, kritizuje i další Trumpovy proměny Washingtonu včetně náhlého pokácení stovek stromů na veřejném golfovém hřišti, které se prezident rozhodl modernizovat a přetvořit ho v elitní zařízení.
Fotka s černým knírkem
Od Memorial Circle přes řeku vede Arlingtonský most k Lincolnově památníku. Na schodech pod známou mramorovou sochou 16. amerického prezidenta Abrahama Lincolna sedí muž v kšiltovce a opírá se o ceduli s Trumpovou fotografií, na níž je dokreslený povědomý černý knírek.
„Řekněte čauky Hitlerovi,“ stojí na ceduli. Někteří z procházejících turistů si muže fotí, jiní ho poplácávají po rameni, smějí se a děkují mu. „Jste statečný,“ říká jedna žena. Na otázku, zda se setkává také s negativními reakcemi, muž říká, že už zažil téměř vše - lidé ho postrkují, sprostě mu nadávají nebo na něj plivou. Proti Trumpovi už protestuje řadu let.
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Podobně jako Jackie se mu nelíbí taneční sál, který dělníci staví místo zbořeného východního křídla Bílého domu. Budova už nyní převyšuje samotné sídlo amerických prezidentů. Jedna z přilehlých ulic je zcela zablokovaná a jinde je areál obehnán ploty a vjezdy hlídají agenti tajné služby. Je proto těžké ji spatřit, ale mohutná betonová kostra budovy místy vykukuje. Proti nebi se rýsuje několik jeřábů.
Mnohým obyvatelům Washingtonu se podle muže u Lincolnova památníku Trumpovy zásahy do hlavního města nelíbí. Muž hledí dolů na zrcadlové jezírko, ve kterém se odráží vysoký obelisk - Washingtonův monument. „Podařilo se mu to zkazit. Nic s tím předtím nebylo špatně,“ říká o Trumpově renovaci podlouhlé vodní plochy, po níž se bazénový modrý nátěr v odstínu americké vlajky začal odlupovat a na hladině se rozmnožily řasy.
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Trump tvrdil, že renovaci překazili vandalové. Jezírko pak bylo obehnáno plotem, který po čase zmizel. Na dně nyní pod nánosy špíny místy prosvítá bleděmodrá barva. Dvojice pracovníků sítěmi na tyči z vody loví popadané listí. Turisté pózují na fotografie a hlídkují zde skupinky příslušníků Národní gardy, kterou Trump loni do hlavního města nasadil s tím, že chce potírat zločin.
Republikánský prezident v projevu den před úterními volbami do Kongresu u zrcadlového jezírka mluvil o tom, jak byla série renovací úspěšná, zatímco na kameru ukazoval vytištěné fotografie. Trump prohlásil, že u jezírka jeho zásahy do města nekončí, a zmínil plány na výstavbu vítězného oblouku, který podle něj bude zároveň „vojenským komplexem“ s kapacitou pro nasazení dronů a odstřelovačů.
Prezident hovořil i o dalším úsilí zkrášlit hlavní město. „Rozhodl jsem se do toho obzvlášť v posledních měsících zapojit. A myslím, že jsme odvedli opravdu skvělou práci,“ řekl Trump.