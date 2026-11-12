Policejní mluvčí Nicole Deanerová uvedla, že střelec zatím nebyl dopaden. Podle sdělení metropolitní policie se podezřelý zabarikádoval blízko prvního místa střelby. Zásahové jednotky byly vyslány do vyšších pater nedalekého bytového domu.
Svědek agentury AP, který byl v době střelby v posilovně, uvedl, že jeden člověk byl střelen do krku, skácel se k zemi a zemřel na místě. V posilovně tehdy podle svědka bylo asi 50 osob a byly slyšet dva výstřely uvnitř a asi šest venku. Všichni prchali ven.
Policie vyzvala veřejnost, aby se vyhnula oblasti, kde se nachází fitness centrum VIDA, episkopální kostel sv. Lukáše a obytné domy. Velká část bloku kolem 15. ulice byla uzavřena páskou a ve školách v oblasti byla vyhlášena uzávěra.
Při policejním zásahu byly uzavřeny i přilehlé ulice. Federální Úřad pro alkohol, tabák, zbraně a výbušniny (ATF) uvedl, že na místo vyslal své agenty, aby se zásahem pomohli. Policejnímu vyšetřování pomáhá místní pobočka Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI).
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Nejde o první násilnosti v této čtvrti. Podle úřadů byl začátkem srpna 2025 v časných nedělních hodinách ve čtvrti Logan Circle napaden bývalý člen útvaru pro efektivitu státní správy (DOGE) prezidenta Donalda Trumpa skupinou mladistvých, kteří se jemu a jedné ženě pokusili ukrást auto. O několik dní později Trump obešel místní samosprávu, zavedl nad městem přímou federální kontrolu a vyslal do něj stovky příslušníků Národní gardy s cílem snížit kriminalitu. Toto nasazení trvá dodnes.