„Zas*aní fašisti!“ Muž hodil po policistovi ve Washingtonu sendvič, hrozí mu vězení

  11:04
Na sociálních sítích se stalo virálním video muže v růžové košili, jenž mrštil sendvič na příslušníka pohraniční stráže, kterou nechal americký prezident Donald Trump nasadit ve Washingtonu s cílem zamezit tam zločinu. Muž s krokem vyjadřoval nesouhlas. Za svůj čin čelí obvinění z napadení policejního činitele, hrozí mu až rok ve vězení.

Muž, identifikovaný jako Sean Charles Dunn, se v neděli večer přiblížil ke skupině příslušníků Celní a pohraniční stráže USA (CBP) a začal na ně rozčileně řvát, že jsou „zas*raní fašisti“.

„Proč jste tady? Nechci vás ve svém městě,“ cituje portál NBC News trestní oznámení podané u federálního soudu ve Washingtonu.

Muž hodil sendvič na příslušníky pohraniční stráže hlídkující ve Washingtonu. Zadrželi ho. (10. srpna 2025)
Na jednoho člena CBP pak hodil zabalený sendvič z restaurace rychlého občerstvení Subway. Následně začal prchat, ale policisté jej rychle dostihli.

„Udělal jsem to. Hodil jsem sendvič,“ řekl údajně Dunn při výslechu.

Staví barikády a fotí se s turisty. Ve Washingtonu už hlídkuje Národní garda

„Myslel si, že je to vtipné. Dnes už to vtipné není, protože jsme ho obvinili z trestného činu: napadení policejního činitele,“ uvedla americká prokurátorka pro District of Columbia Jeanine Pirroová. Zdůraznila, že stojí za policisty, kteří dělají svou práci a neměli by být terčem útokům. „Ten svůj sendvič ze Subway strčte někam jinam.“

„Je to náš hrdina!“

„Napadení policisty je trestný čin,“ uvedla mluvčí Bílého domu Abigail Jacksonová. „Trumpova administrativa bude vždy stát na straně policistů a bude stíhat ty, kteří se jim snaží ublížit.“

Video incidentu se rychle rozšířilo na sociálních sítích. Někteří uživatelé muži se sendvičem vyjadřují podporu. „Náš hrdina,“ stojí například v jednom příspěvku.

Trump nasadí ve Washingtonu Národní gardu. Město chce zbavit bezdomovců

Trump v pondělí oznámil, že kvůli „vysoké kriminalitě“ ve Washingtonu podřizuje tamní policii kontrole federální vlády a do hlavního města vyšle Národní gardu, která tam podle něj obnoví právo a pořádek. Americký prezident chce zároveň vymýtit bezdomovectví.

Příslušníci Národní gardy začali v metropoli hlídkovat ve středu. Demokratická starostka Washingtonu Muriel Bowserová mobilizaci gardistů označila za autoritářský krok.

